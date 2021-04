Kurz-News Schlierbach mit Rekordüberschuss 14.04.2021, 05.00 Uhr

Die Jahresrechnung 2020 schliesst mit einem Plus von 814000 Franken ab, laut Gemeinderat handelt es sich um einen Rekordüberschuss. Gegenüber dem Budget verbesserte sich der Abschluss um knapp 213000 Franken, wie es in der Mitteilung heisst. Das Plus resultiere zu einem wesentlichen Teil aus der Überführung der Aufwertungsreserve in das frei verfügbare Eigenkapital und den höheren Steuererträgen.