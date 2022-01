Luzerner Gemeinden wollen für Polizeiposten kämpfen

Schliessung von Polizeiposten Escholzmatt fordert Gespräch mit Regierungsrat Winiker und Polizeikommandant – Ruswil befragt Bevölkerung Die geplante Schliessung von 15 Polizeiposten im Kanton Luzern verärgert potenziell betroffene Gemeinden. Zwei davon äussern sich nun besonders pointiert. 27.01.2022, 15.49 Uhr

Im Kanton Luzern sollen über ein Dutzend Polizeiposten geschlossen werden. Diese durch eine Indiskretion bekannt gewordenen Pläne der Luzerner Regierung sorgen bei den möglicherweise betroffenen Gemeinden auf der Landschaft für Aufregung.

Nun äussern sich mit Escholzmatt-Marbach und Ruswil zwei Gemeinden sehr kritisch zu den geplanten Schliessungen. «Der Gemeinderat will die mögliche Schliessung des Polizeipostens Escholzmatt verhindern und um dessen Fortbestehen kämpfen», heisst es in einer Mitteilung. Die Bevölkerung sei durch verschiedene Medienberichte verunsichert. «Auch der Gemeinderat musste als erstes aus den Medien von diesen Änderungen erfahren», heisst es vorwurfsvoll an die Adresse von Kanton und Polizei.

Durch die Lage an der Kantonsgrenze erscheine ein Polizeiposten in Escholzmatt-Marbach «umso wichtiger», schreibt die Gemeinde weiter. «Eine Schliessung würde wesentliche Auswirkungen auf die Sicherheit der Gemeinde haben und eine Vergrösserung der bereits langen Interventionszeiten wird befürchtet.» Die Mitteilung endet mit einer Forderung: «Der Gemeinderat hat den Regierungsrat Paul Winiker und Polizeikommandant Adi Achermann umgehend zu einem klärenden Gespräch aufgefordert.»

Abbau von Service public auf dem Land

Auch der Ruswiler Gemeinderat äussert sich in einer Mitteilung zum Thema. Aufgrund von Aussagen der Luzerner Polizei sei davon auszugehen, dass der Polizeiposten Ruswil gefährdet sei. «Der Gemeinderat wurde von entsprechenden Meldungen in der Presse überrascht. Er ist erstaunt, dass die Gemeinden mit Polizeiposten nicht früher in das Organisationsprojekt miteinbezogen wurden», schreibt der Gemeinderat.

Mit einer Schliessung würde ein Abbau des Service public auf dem Land einhergehen. «Die Polizei wird mit dem geplanten Patrouillenkonzept anstelle der Posten zur reinen Interventionseinheit», so die Befürchtung der Gemeinde. Die Patrouillenarbeit würde sich unweigerlich auf die Ballungszentren konzentrieren.

«Der Gemeinderat will für den Polizeiposten kämpfen», heisst es weiter. Dabei setzt er auf die Unterstützung der Bevölkerung. Diese kann auf der Gemeindewebsite an einer Umfrage teilnehmen, die nur eine Frage beinhaltet: «Sind Sie auch der Meinung, dass der Polizeiposten Ruswil erhalten bleiben soll?» (dlw)