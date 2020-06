Schlössli in Meggen verkauft – für 105 Millionen Franken? Das Schlössli Teufmatt an der Megger «Goldküste» gehört neu der russischen Inhaberin einer global tätigen Fischhandelsfirma. Vorheriger Eigentümer war ein holländischer Recycling-Unternehmer. Hugo Bischof 19.06.2020, 20.00 Uhr

Ja, sie existiert, die Megger «Goldküste». Die spektakulären Villen entlang dem Vierwaldstättersee bekommt man aber meist nur von weitem zu sehen. Etwa wenn man auf einem Schiff vorbeifährt – oder auf einem Spaziergang verstohlen einen Blick über eine Umfriedungsmauer wirft. Wer hier wohnt, legt Wert auf Privatsphäre. Besitzerwechsel werden meist im Stillen vollzogen.

Das zeigt sich aktuell auch beim Schlössli Teufmatt. Das Gebäude mit schlossähnlichem Turm auf einem 10'657 Quadratmeter grossen Grundstück mit grosszügiger Parkanlage und separatem Gästehaus etwa 100 Meter ausgangs Bahnhof Meggen rechts unterhalb des Seelauben- und Teufmattwegs ist vor kurzem verkauft worden.

Das neu gebaute Schlössli Teufmatt in Meggen kurz nach der Fertigstellung 2010, fotografiert vom See aus. Bild: Archiv

Neue Eigentümerin ist eine russische Unternehmerin aus dem Kanton Zürich. Ihr gehört ein weltweit im Fischhandel tätiges Unternehmen, das in der Schweiz domiziliert ist.

Sagenhafte 105 Millionen Franken soll der Kaupfreis betragen. Das meldete das holländische Szene-Magazin «Quote». Die Unternehmerin selber wollte auf Anfrage keine Stellung nehmen. Ihr Rechtsvertreter bestätigt den Kauf, der Anfang 2020 erfolgt sei. Das Preisschild liege aber «deutlich» unter dem vom Magazin «Quote» genannten Betrag. Zudem sei der Kauf im Gegensatz zur Darstellung im «Quote»-Artikel nicht durch den belgischen Immobilienmakler Ignace Meuwissen vermittelt worden, sondern durch die in Meggen domizilierte Nadia Ziegler Immobilien AG. Deren Inhaberin ist seit über fünfzehn Jahren in Meggen und den Seegemeinden der Region Luzern tätig – äusserst diskret, getreu ihrem Motto «die leise Art, Immobilien zu vermitteln».



Ob die neue Eigentümerin selber im Schlössli Teufmatt wohnen wird, sagt ihr Anwalt nicht. Tatsache ist: Die Firma hat ihren Geschäftssitz hierhin verlegt.

Respektvoll als «Abfallkönig» bezeichnet

Die Unternehmerin hat das Schlössli von den Erben des vorherigen Besitzers Leo van Gansewinkel erworben, einem bekannten holländischen Recycling-Unternehmer, der am 12. Februar 2019 im Alter von 80 Jahren gestorben war. Der respektvoll «Abfall-Magnat» und «Abfallkönig» genannte Leo van Gansewinkel begann 1964 in Holland mit dem Abfallhandel und der Abfallverwertung. 2007 verkaufte er seine Recycling-Firma für angeblich rund 800 Millionen Franken einer Beteiligungsgesellschaft. Danach spezialisierte er sich auf den Erwerb von Villen und Schlössern in Belgien, Spanien und der Schweiz. Er war Eigentümer unter anderen des Ferienresorts Villa Miramar an der spanischen Costa Brava. Das Schloss Hof van Rameyen in Berlaar, das einst dem Sohn des Malers Pieter Paul Rubens gehörte, ist heute im Besitz seines Family-Office. Van Gansewinkel war auch Mäzen von Sportveranstaltungen (Radsport, Motorsport).

Leo van Gansewinkel liess sich 2007 in Meggen nieder, nachdem er dort die Liegenschaft Teufmatt erworben hatte. Zwischen 2007 und 2010 liess er das dortige frühere Schlösschen durch einen Neubau mit über 1000 Quadratmetern Wohnfläche ersetzen. Ausgeführt wurde der Neubau durch die Lötscher Architektur GmbH in Meggen. Leo van Gansewinkel investierte in seinen späten Lebensjahren auch in ein 150 Millionen Franken teures touristisches Grossprojekt in Oberried am Brienzersee, nahe Interlaken, das Florens Resort mit 155 Ferienwohnungen, Spa- und Wellnessbereich und Restaurants. Es soll 2022 eröffnet werden. Nach seinem Tod hat einer seiner beiden Söhne, Rob van Gansewinkel, die Leitung dieses Projekts übernommen.

Happige Sondersteuern für die Gemeinde Meggen Von der Gemeinde Meggen gab es keinen Kommentar zum Verkauf des Schlössli Teufmatt – «aus Gründen des Datenschutzes», hiess es auf Anfrage. Somit wurde auch die Frage zur voraussichtlichen Höhe der Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuer nicht beantwortet. 2014 sorgte ein anderer Grundstückverkauf am Megger Seeufer für Aufsehen. Damals kaufte der englisch-kanadische Kunsthändler Robert Landau rund 2 Kilometer weiter westlich das Grundstück mit der «Villa Rose» des verstorbenen Ölhändlers Marc Rich für offenbar mehr als 65 Millionen Franken. Im gleichen Jahr verzeichnete die Gemeinde Meggen bei den Sondersteuern Einnahmen von 8,2 Millionen Franken, 3,6 Millionen mehr als budgetiert. Es liegt nahe, dass dies mit dem Verkauf der «Villa Rose» zusammenhing. Aus gut unterrichteten Quellen verlautet, dass bei einer Immobilie in dieser Grössenordnung allein durch die Handänderungssteuer rund 1,5 Millionen Franken an den Fiskus fliessen; die zusätzliche Grundstücksgewinnsteuer könnte ein Mehrfaches davon betragen.

«Wir konnten den Wunsch der Erben van Gansewinkel und der Käuferin nach einem höchst vertraulichen Liegenschaftsverkauf erfüllen», sagt Maklerin Nadia Ziegler: «Die Geheimhaltung der Informationen ist gerade in diesem Segment wichtig. Über Beträge spricht man nicht.» Auch sie schweigt deshalb zur Frage, ob sich der Preis im dreistelligen Millionenbereich bewegte. Die Nachfrage nach Seeliegenschaften oder grösseren Anwesen sei sehr gross, sagt Ziegler:

«Solvente Käufer, die bereit sind, der Exklusivität einer Liegenschaft entsprechende Preise zu bezahlen, warten stets auf Angebote.»

Ob der Kaufpreis für das Schlössli tatsächlich 105 Millionen Franken betrug, bleibt also offen. Das wäre der höchste je in der Zentralschweiz bezahlte Preis für eine Liegenschaft in vergleichbarer Grösse. Das bestätigt Oliver Bader, Geschäftsleitungsmitglied der ebenfalls im Luxus-Immobilienbereich tätigen Doris Bader Immobilien AG in Luzern. Eine Liste der teuersten Immobilien zu erstellen, sei aber schwierig: «Liegenschaften in dieser Grössenordnung werden nicht ausgeschrieben, sondern gehen unter der Hand weg.» Zudem würden Käufer und Verkäufer ein «Non-Disclosure-Agreement» unterschreiben und sich damit zur Geheimhaltung verpflichten. Gemäss Bader umfasst das Portefeuille seiner Firma derzeit nur noch wenige Liegenschaften im zweistelligen Millionenbereich: «Die Preise von über hundert Millionen Franken für Immobilien werden zurzeit vor allem am Genfersee bezahlt,wo grosse Rohstofffirmen und internationale Organisationen angesiedelt sind.»

