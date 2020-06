Reportage Die neuen Gastgeber freuen sich auf die Gäste – ein exklusiver Video-Rundgang durch Schloss Schauensee in Kriens Bilder: Nadia Schärli (Kriens, 25. Mai 2020) Über Kriens thront das Wahrzeichen Schloss Schauensee. Ein Besuch beim neuen Schlosswart-Paar, das mehr Kultur in die alten Mauern bringen will. Sandra Monika Ziegler 06.06.2020, 05.00 Uhr Drucken Teilen

Vom Kloster ins Schloss, oder besser von ihrem alten Wohnsitz, dem Kaplanenhaus des Klosters Gerlisberg in Luzern, ins Pförtnerhaus von Schloss Schauensee: Janine Kopp (36) und Daniel Storchenegger (36) haben ein Flair für spezielle Orte. Nun wohnen die promovierte Historikerin und der ehemalige Leiter der Badi Meggen mit ihren beiden Mädchen neben dem Krienser Schloss Schauensee im hölzernen 300-jährigen Pförtnerhaus.

Sie hatten sich auf ein Inserat, in dem die Stadt Kriens einen neuen Schlosswart für ihr Wahrzeichen suchte, gemeldet. «Das war knapp, eigentlich in letzter Minute», erzählt Janine Kopp. Denn das Auswahlverfahren war bereits im Gange. Kopp und Storchenegger waren natürlich nicht die Einzigen, die sich gemeldet hatten. Aber sie machten das Rennen und leben seit März oberhalb von Kriens.

Gemeinsam führte das Paar die Megger Badi während vier Saisons. «Unsere Zusammenarbeit in der Badi war sehr gut. Wir wollten wieder ein gemeinsames Projekt und das ist im Schloss möglich», freut sich Storchenegger.

Zerstörung, Zwangsverwaltung und Denkmalschutz

Die Aussicht über die Stadt Kriens und die Alpenkette ist gewaltig.

Videostill: René Meier (25. Mai 2020)

«Schau auf den See», sagt Daniel Storchenegger und erklärt, dass diese Sicht dem Schloss den Namen gab: Schauensee. Das Schloss, erstmals urkundlich erwähnt im 13. Jahrhundert, hat eine bewegte Geschichte hinter sich und war während 200 Jahren gar unbenutzt. Auch schon wurde der Schlossherr vertrieben, auch schon wurde für den Erhalt ein Protestmarsch nach Luzern organisiert.

Es war ein Ort, bei dem während rauschender Feste öfters mal die Korken knallten, bis auch dieser Schlossherr das Weite suchte. Beim Letztgenannten handelte es sich um Ernst Brunner. Der Privatbankier war von 1959 bis 1963 Schlossmieter und zahlte eine Jahresmiete von 4200 Franken. Er zog aus dem Schloss in die Villa Anna-Maria in Kastanienbaum. Nach dem Konkurs seiner Bank nahm er sich im Dezember 1970 mit einer Kapsel Cyanid das Leben.

Das Schloss wurde vom Herrschaftssitz zum Krienser Wahrzeichen und ist seit dem Marsch nach Luzern im Jahr 1963 im Besitz der Stadt Kriens.

Bild: Fotograf unbekannt* / Archiv Jürg Studer

Es steht seit 1965 unter Denkmalschutz. Zwischen den Jahren 1966 und 1981 wurde das Schloss totalsaniert. Und kann für Privatanlässe gemietet werden. Unterhalten wird das Schloss von der Stadt Kriens und durch Einnahmen aus den Vermietungen.

Mehr Kultur im und ums Schloss

Als Schlosswart-Paar waren Beata und Hansruedi Wüest die letzten 24 Jahre im Einsatz. Mit dem Wechsel zu Janine Kopp und Daniel Storchenegger sollen neue Aktivitäten gefördert werden. Sie machen den Job gemeinsam in einem 80-Prozent-Pensum. Bisher konnten die Räumlichkeiten für Familienfeste, Hochzeiten, Taufen oder auch Seminare gemietet werden. Und auch der Krienser Stadtrat tagt manchmal im Schloss. Nun soll im Angebot auch die Kultur ihren Platz haben.

«Wir haben da schon einige Ideen, was im Schloss und auch im Garten präsentiert werden könnte», erklärt Janine Kopp. Dabei denken sie an lokale Künstler und Schlossgeschichten im Garten. Gespräche mit der Stadt Kriens und dem Verein Pro Schauensee sind am Laufen. Doch aktuell liege vieles auf Eis. Selbst das Heiraten ist nur im engsten Kreis möglich. Waren es vor Corona bis zu fünf Festivitäten, so sind es jetzt immerhin wieder zwei bis drei Hochzeiten pro Woche. «Eigentlich wäre im Mai/Juni der Start der Hauptsaison. Viele haben aber abgesagt, weil nur im kleinen Rahmen gefeiert werden kann. Inklusive der Standesbeamtin dürfen nur fünf Personen im Raum sein», sagt Janine Kopp. Damit die Abstandsregeln eingehalten werden können, wird jetzt im Parterre im Rittersaal das Ja-Wort gegeben.

Hier im Parterre beginnt auch unser Video-Rundgang:

Wir steigen vom Parterre in den ersten Stock. Hier befindet sich das Künstlerzimmer ...

... und ein ehemaliges Gästezimmer mit Kachelofen.

Videostill: René Meier

Ein Relikt aus vergangener Zeit, in Betrieb sei er aber nicht mehr. Auf derselben Etage liegen die Herrentoilette im Turm und die Damentoilette.

Und die hat es in sich. Sie punktet mit einer sensationellen Aussicht. Die übrigens auch der Festsaal im obersten Stock durch die Putzerfenster freigibt.

Daneben gibt es einen Raum mit einer Kassettendecke. Dort liegt auch das Besuchsbuch auf, wo sich Gäste eintragen können. Das tat auch «unser» Emil anlässlich der Theateraufführung «Der schwarze Hecht» im Jahr 2013. Er vermerkte, dass der Hecht ganz ohne Gräten war.

Das Schloss kommt nicht geschniegelt daher. Dass hier gewohnt und gelebt wurde, hat seine Spuren hinterlassen. Selbst im Schreibpult liegt noch ein Stück buntes Papier aus der Schulzeit einer ehemaligen Bewohnerin drin, als wären die letzten Mieter erst ausgezogen. Und am Holzrahmen markieren Querstriche die Körperlängen der ehemaligen Bewohner. Auch Fritz Meyer von Schauensee hat sich dort 1902 verewigt. Solche Details gefallen dem Schlosswart-Paar: «Es gibt immer etwas zu entdecken.»

Ein Schloss für Frosch und Vogel

So auch im Schlossgarten, der ist von morgens um acht bis abends um acht öffentlich zugänglich.

Der Teich dort ist für die vom Aussterben bedrohte Geburtshelferkröte, im Volksmund Glögglifrosch genannt, eine sichere Heimat. Zu Gesicht bekommen die Besucher die Frösche jedoch fast nie; zu scheu ist das Tier. Sichtbar hingegen sind andere Bewohner auf Schloss Schauensee: Die Mauersegler, die um den Schlossturm kreisen und sich dort eingenistet haben.

Ebenfalls augenfällig sind die unzähligen Rosen. Der Garten, so erzählt Kopp, werde neu geplant. «Landschaftsgärtner haben dafür eine Abschlussarbeit gemacht, diese Vorschläge werden demnächst diskutiert.» Hintergrund sei, den Schlosspark für Besucherinnen und Besucher noch attraktiver zu gestalten, etwa mit Sitzgelegenheiten zum Verweilen, um die Aussicht auf See und Berge zu geniessen.

An einem sehr schönen Ort steht das Schloss Schauensee.

Bild: Pius Amrein (Kriens, 17. Oktober 2019)

«Wir freuen uns, wenn die Gäste wieder vermehrt kommen dürfen», betonen die Schlosswarte. Ihr neuer Job sei einmalig und äusserst dankbar: «Die Gäste kommen glücklich und gehen glücklich.»