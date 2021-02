Der andere Schmudo Von der Fritschimutter bis zum Guugger – so retten sich Fasnächtler über den morgigen Tag Abgesagt: Das rüüdige Herz schmerzt und Alternativen sind gefragt. Wer sonst mit Fleisch und Blut die fünfte Jahreszeit geniesst, hat sich umorganisiert. Einige haben wir vor dem Urknall getroffen. Sandra Monika Ziegler/ Roman Hodel 10.02.2021, 18.00 Uhr Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Nach Homeschooling kommt jetzt die Homefasnacht. Für einige gut zu meistern, für ändere mit blutendem Herzen. Einer von Ihnen ist der Fritschivater 2016 Bäckermeister Josef Kreyenbühl. Seine Stadtluzerner Bäckerei ist voll von fasnächtlichen Spezialitäten inklusive der Basler Fastenwähe. Hier erzählt er, was er am Schmudo macht:

Lieber Süsses statt Saures: Josef Kreyenbühl in seinem Café. Hier teilt er sich mit Kollege Fedi einen Spitzbuben.



Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 5. Februar 2021)

«Um 2 Uhr werde ich nicht aufstehen, denn in der Bäckerei stehe ich sicher nicht. Wir sind privat zu viert - streng nach BAG-Vorschriften und stossen auf die Fasnacht an. Und zwar um Punkt 5 Uhr. Dazu hören wir Guuggenmusig-Sound ab der Konserve und sind auch verkleidet. Ich beisse in mein Gipfeli in der guten Stube und denke an das Zmorge in der Kornschütte. Ich bin rüüdig traurig, wenn die Absage auch verständlich ist.

Meine Gedanken gelten auch der Fritschifamilie. Was die wohl tun? Keine Nauenfahrt, keine Abholung. Mir bleibt nur gute Miene zum bösen Spiel. Es geht ja nicht nur um den Schmudo, die ganzen Vorbereitungen und das gesellige Vorspiel fanden nicht statt. Doch sind wir mal ehrlich: Lieber ein kurzer harter Moment im Selbstmitleid, als den Coolen markieren. Wir haben die Fasnacht im Herzen.»

Am liebsten in den Winterschlaf abtauchen würde Augenoptiker Alceo Benedetti. Seine zwei Wochen Ferien hat er dieses Jahr nicht eingezogen. Als Grenadier gehört er zur Ehrengarde der Zunft zu Safran und dient in normalen Zeiten dem Zunftmeister. Sein offizielles Schmudo-Programm ist nun stubentauglich:

Alceo Benedetti im Optikergeschäft Kost+ Brechbühl. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 5. Februar 2021)

«Mein Umzug findet ums Sofa statt, mit den üblichen Utensilien, wie etwa den ‹Huerenaff› ganz nach dem Motto «Bliib dehei, suuf allei». Danach setzen wir uns und geniessen alle greifbaren Videos vom ‹Monschter›- und hören die CD's der Guuggenmusigen, alles im fasnächtlich familiären Rahmen und natürlich auch immer schön verkleidet.

Wir spielen die Fasnacht zu Hause. Mal was ganz anderes. Wir lassen alte Geschichten aufleben, schwelgen in Erinnerungen. Mich schmerzt nicht nur das Herz auch die Auge und die Ohren tun weh. In anderen Jahren hörte ich da und dort Guuggenmusigen proben, die nährten die Vorfreude. Jetzt ist nichts - traurig ruhig.»

Muss Fritschimutter Katharina Medici ihren Mann trösten? «Keineswegs» sagt die Vollblutfasnächtlerin mit sprühendem Entlebucher Charme:

Treffpunkt Fritschibrunnen: Fritschimutter Katharina Medici denkt an die letzte Fasnacht. Bild: Pius Amrein (Luzern, 8. Februar 2021)

«Schade gewesen wäre es für einen neuen Fritschivater, der hätte ja dieses Jahr gar nichts von den rüüdigen Tagen. Wir konnten die Fasnacht 2020 mit der Familie an vorderster Front geniessen, feiern und hatten unvergessliche Erlebnisse. Deshalb muss ich niemanden in der Familie trösten, wir werden vor allem wehmütig sein und in schönen Erinnerungen schwelgen.

Ist die innere Uhr im Takt, dann stehen wir vor 5 Uhr auf und denken an den Urknall. Wir werden an der Radio-Pilatus-Challenge mitmachen und pünktlich um 7.10 Uhr auf dem Balkon den ‹Sempacher› zum Besten geben. Geübt haben wir schon mal mit Trompete und Blockflöte. Zum Zmorge gönne ich mir ein Fasnachtschüechli und vielleicht sogar einen Kafi-Schnaps. Und wer weiss, vielleicht gibt es dann noch eine Fritschipastete zum Zmittag.»

Nicht wegzudenken sind an der Strassenfasnacht die vielen kleinen und grossen Dramen auf den Theaterbühnen. Die schweren Herzens weggefallene Vorbereitungszeit wusste Peter Wyss vom Fasnachtstheater Holzwörm jedenfalls anderweitig zu nutzen:

Ein Estrich voller Grende bei Peter Wyss. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 7. Februar 2021)

«Wir sind keine Frühaufsteher. Ab 9 richten wir unsere Bühne vor dem Sepp-Ebinger-Gässli auf. ‹Deee näme mer eis› und um 10 folgt die erste von vielen Vorstellungen. So ist das - oder besser, so war das in den letzten, gefühlten 23 Jahren. Und nun, 2021? Nichts von all dem. Jedenfalls nicht mit den Holzwörm. Daheim bleiben kann ich an einem solchen Tag nicht. Aber allein in die Stadt? Bisschen Respekt sollte man haben.

Mir fehlen nicht nur die oftmals einmal jährlichen Begegnungen an der Fasnacht, sondern auch die Zeit davor. Ab Oktober befasse ich mich damit, schreibe an einer Theaterstory und bastle. Das ist einfach weggefallen. Dafür haben meine Frau und ich endlich mal den Estrich mit all den Theaterutensilien entrümpelt und dabei vergangene Fasnachtstage Revue passieren lassen. Das war irgendwie schön und erst noch nützlich.»

Die drei Hexen Ruth, Alicia und Nadia von der Bar Léon an der Burgerstrasse haben nicht im Sinn sich aus dem Staub zu machen:

Gastgeberin Ruth Baillo mit Alicia und Nadia wischen in der Bar Léon die Lockdownspuren weg.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 8. Februar 2021)

«Wir drei haben hin und her überlegt und uns dann im Hexenrat beraten und einstimmig entschieden: Wir stellen zum ersten Mal auf Take-away um, das machten wir noch nie in den 22 Jahren, seit es die Bar Léon gibt. Im Angebot sind Gulaschsuppe und Wienerli, nada tapas. In den eigenen vier Wänden wollten wir an diesem Tag nicht sein. Denn seit Mitte Dezember vermissen wir die Gäste und umgekehrt.

Sie haben uns immer wieder per Telefon bestürmt ‹macht doch was am Schmudo›. Nun gibt es eine dosierte Möglichkeit zum Wiedersehen, denn es dürfen nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig an der Bar bestellen und dann wieder abziehen. Wir drei lieben die Fasnacht, ich besonders. Bin ich doch ein Luzerner Stadtkind und war erstmals als etwa Fünfjährige in Tessinertracht mit Kutte an der Fasnacht.»

Mit seiner Guuggenmusig Glatzesträhler Lozärn kann Philipp Stucki zwar dieses Jahr keine Fasnacht machen. Aber er hat einen anderen Plan:

Die Pauke von Philipp Stucki wäre griffbereit. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 5. Februar 2021)

«Normalerweise wäre ich ab 3 Uhr auf den Beinen, denn um 4.30 treffen wir uns jeweils auf dem Mühlenplatz. Dort würden wir uns auf den Schmudo einstimmen und nach dem Urknall das erste von vielen Konzerten geben. Ich spiele Pauke. Der Schmudo ist für mich fast ein 24-Stünder. Wobei wir am Nachmittag jeweils eine längere Pause einschalten.

Mir blutet das Herz, weil unsere Fasnacht ausfällt. Ich bin seit acht Jahren bei den Glatzestrählern dabei, wir sind wie eine grosse Familie und die Fasnacht ist quasi das Familienfest. Ich vermisse meine Leute sehr. Das Alternativprogramm? Ich bin Automatikmonteur und gehe in die Werkstatt arbeiten, aber verkleidet - mit Grend und Kleid. Ob ich dies lange trage, wird sich zeigen. Spätestens wenn ich an die Kreissäge muss, ziehe ich beides wohl besser aus.»

Eine Fasnachtshochburg ist Joel's Brasserie im Hotel Luzernerhof. Hier wurde intrigiert und Värsli brünzlet, kamen diverse Guuggenmusigen auf Besuch und wurde getanzt. Gastgeber Joel Dittli ringt der aktuellen Situation trotzdem Positives ab:

Ferdinand Zehnder, Gastgeber vom Hotel de la Paix serviert in Joel's Brasserie im Luzernerhof dem Maskenträger eine Fritschipastete, derweil freut sich Gastgeber Joel Dittli über sein Positivbild.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 8. Februar 2021)

«Ich bin ein Optimist und positiv eingestellt. Ein Bestandteil meiner B+ Mentalität. B+ steht für Be Positive und bedeutet, dass das Gute in der Sache gesehen wird. Ganz gleich was passiert. Die positive Einstellung soll ruhig ansteckend sein. Das wirkt immer - auch am abgesagten Schmudo. Klar, sind wir alle traurig, dass die Fasnacht 2021 nicht so stattfindet wie erhofft. Ich wünsche mir, dass durch diesen Unterbruch die Fasnacht wieder zu ihrem Ursprung zurückfindet.

Am Schmudo arbeite ich in einem neu umfunktionierten Hotelzimmer welches mir als Büro dient. Und am Abend beliefere ich die Gäste. Denn bei uns findet die Fasnacht auf dem Teller statt. Für unsere Brasserie-Gäste soll über die Fasnachtstage das Take-away-Angebot ein Stück Fasnacht in die eigenen vier Wände bringen. Bestellen kann man per Telefon oder Website.

Wer sich bereits am Mittag fasnächtlich verpflegen will, kann das bei Ferdinand Zehnder vom Restaurant Lapin. Er hat die beliebte Fritschipastete im Angebot, die haben wir uns auch bestellt für unseren Fototermin.»

Ihre Wagen auf dem Weinmarkt gehören zu den grossen Attraktionen der Strassenfasnacht. Die Rede ist von den Kult-Ur-Fasnächtlern. Vetus Novum heisst eine der Gruppen - Mitglied Dora Inäbnit-Tschuppert schaut bereits Richtung 2022 und hat eine Prophezeiung:

Dora Inäbnit-Tschuppert in der Bastelscheune ihrer Wagengruppe Vetus Novum. Bild: Dominik Wunderli (Rothenburg, 5. Februar 2021)

«Am Schmudo wäre ich um kurz vor 5 Uhr aufgestanden, hätte zur Einstimmung die Tagwache auf Tele1 geschaut und mich um 9 Uhr an der Burgerstrasse mit unserer Wagengruppe Vetus Novum getroffen. Wir Kult-Ur-Fasnächtler machen danach jeweils unser erstes Zögli durch die Altstadt, später nehmen wir am Umzug teil und am Abend sind wir auf dem Weinmarkt.

Das alles wird mir extrem fehlen. Und all die Leute, die ich nur an der Fasnacht treffe. Ich vermisse schon die ganze Vorbereitung, zusammen etwas auf die Beine stellen, und damit den Menschen eine Freude bereiten. Stattdessen werde ich am Schmudo im Geschäft inventieren. Das Kontrastprogramm könnte nicht grösser sein. Und ich plange auf 2022 - hoffentlich gibt’s dann wieder eine Fasnacht. Lozärn wird beben.»

Mario Huwiler von den Monster-Guuggern Bueri weiss sich an diesem besonderen Schmudo zu helfen, wie nach der Arbeit daheim trotzdem noch etwas fasnächtliche Stimmung aufkommen wird:

Mario Huwiler von den Monster-Guuggern Bueri. Und nein, Buchrain hat sich nicht dermassen verändert. Fotografiert wurde Huwiler in Sursee, wo er wohnt. Bild: Dominik Wunderli (Sursee, 5. Februar 2021)

«Mein Schmudo sähe so aus: Wir würden um 3 Uhr das Taxi in Bueri Richtung Luzern besteigen, damit es für ein, zwei Kafi Zwätschge vor dem Urknall reicht. Endlich würde es nun losgehen mit Gässle, Umzug und Auftritten in der Altstadt. Der Schmudo ist zwar der strengste, dafür aber ereignisreichste Tag. Meist wird es 2 Uhr am anderen Morgen, bevor wir unsere Instrumente einpacken.

Dass dies alles nun ausfällt, bedeutet für mich eine grosse Leere. Es fehlt das Musizieren, die Begegnungen und vor allem das Vereinsleben. Fasnacht kann nicht kompensiert werden. Anstelle der Fasnacht werde ich dieses Jahr im Spital arbeiten. Als Rettungssanitäter hoffe ich, dass keine grösseren Vorfälle passieren. Nach dem Feierabend werde ich mir ein Kafi Zwätschge gönnen, mit Monster-Guugger-Sound im Hintergrund.»