Live Das fasnächtliche Beben steht kurz bevor: Die Fritschi-Tagwache im Liveticker Vom Urknall über den grossen Fritschi-Umzug bis hin zum farbigen Treiben in den Gassen: Verfolgen Sie den Schmutzigen Donnerstag hautnah. 20.02.2020, 04.29 Uhr

Mit dem Urknall beginnt am frühen Donnerstagmorgen die Luzerner Fasnacht.

Der Schmutzige Donnerstag steht traditionell im Zeichen der Zunft zu Safran , der ältesten der Luzerner Fasnachtsgesellschaften.

steht traditionell im Zeichen der , der ältesten der Luzerner Fasnachtsgesellschaften. Mit dem « Fötzeliräge » auf dem Kapellplatz und dem Orangenverteilen durch Bruder Fritschi und sein Gefolge erlebt die Luzerner Fasnacht ihren ersten Höhepunkt.

» auf dem und dem durch und sein Gefolge erlebt die Luzerner Fasnacht ihren ersten Höhepunkt. Am Nachmittag folgt der grosse Fritschi-Umzug mit 39 Nummern.

Die Luzerner Fasnacht dauert noch bis zum Aschermittwoch. An den nächsten beiden grossen offiziellen Fasnachtstagen Güdismontag und Güdisdienstag folgen mit der Wey-Tagwache, dem Wey-Umzug und dem Monstercorso die nächsten Höhepunkte.



04:41 Uhr

Das Wetter ist der Fasnacht heute gut gesinnt: Es bleibt trocken, die Temperaturen in Luzern betragen derzeit zwischen 0 bis 3 Grad. Am Nachmittag steigt das Quecksilber auf 10 bis 11 Grad. Auch für die nächsten Tage sieht es gut aus.

Screenshot: meteonews.ch

04:38 Uhr

Blick vom Fritschibrunnen auf den Kappellplatz: Viele Fasnächtler sind früh aufgestanden. Noch hat es aber den einen oder andern Platz frei.

Die Stadt Luzern erwacht: Auf dem Kappelplatz versammeln sich die Fasnächtler. Bild: Julian Spörri

04:32 Uhr

Die Stadt Luzern erwacht. Auf dem Kapellplatz ist schon mächtig etwas los, wie ein Blick auf die Webcam unserer Kollegen von Radio Pilatus zeigt.

04:29 Uhr

Um 5 Uhr hat das Warten ein Ende. Mit dem Urknall über Luzerner Seebecken beginnt die langersehnte «fünfte Jahreszeit». Aus der Dunkelheit nähert sich auf einem festlich geschmückten Nauen Bruder Fritschi, seine Familie und sein Gefolge. Unter stürmischem Beifall begibt sich die Fritschifamilie zum gleichnamigen Brunnen auf dem Kapellplatz. Unter anhaltendem «Fötzeliräge» werfen Bruder Fritschi und sein Gefolge dort den Fasnächtlern Orangen zu.



04:25 Uhr

Herzlich willkommen auf unserem Liveticker zum Auftakt der Luzerner Fasnacht 2020! Vom morgendlichen Urknall über den grossen Fritschi-Umzug am Nachmittag bis hin zum farbigen Treiben in den Gassen am Abend – wir halten Sie auf dem Laufenden.