Kolumne «Schnee von gestern»: Das wird ja immer noch schöner Weshalb Cordrock und Stickereibluse nicht zu einem Beau passt – trotz verschwimmender Geschlechtergrenzen. Hans Graber 02.10.2020, 14.33 Uhr

Hans Graber.

«Oh là là, gut sehen Sie aus, lieber Herr Graber!», schreibt mir die Firma Tchibo, und das hört man doch gerne, auch wenn solche Komplimente häufig bloss geheuchelt oder glatt gelogen sind. In meinem Fall jedoch stimmt’s selbstverständlich, nur staunte ich trotzdem, dass Tchibo das weiss. Aber man wird halt heute im öffentlichen Raum praktisch total überwacht, und saugut aussehende Leute fallen wohl einfach auf.

Tchibo ist mitverantwortlich dafür, dass mein Portemonnaie stets prall gefüllt ist, obwohl ich fast kein Bargeld mehr mit mir führe. Wenn man irgendwo irgendetwas kauft, wird einem ein Kundenkärtchen angedreht, gekoppelt mit einem Sofortrabatt. Da werde ich gleich weich. Unter anderem schleppe ich mittlerweile einen Brot-Treuepass (das 11. gratis), drei Bier-Treuepässe (das 11., 12. bzw. 13. gratis) sowie Kundenkarten von Migros, Coop, Manor, Globus, Ochsner-Sport und Amavita mit mir herum. Und, eben, Tchibo.

Der Name ist eine Abkürzung von Tchilinghiryan (Name des Mitbegründers mit armenisch-deutscher Abstammung) und Bohne. Letztere weist auf den Kaffeehandel hin, Tchibos Stammgeschäft. Die Firma hat sich aber längst zu einem Gemischtwarenladen mit Textilien, Möbeln, Haushaltszeug und originellen Utensilien wie dem Fusselrasierer, den Füsslingen mit Fussbett oder dem Premium-WC-Sitz mit Absenkautomatik ausgebreitet.

Ein Dauerbrenner ist der Ohren- und Nasenhaartrimmer, den ich vor ein paar Jahren mal an unsere Weihnachtsbescherung beigesteuert habe, wo alle ein Geschenk für maximal 20 Franken mitbringen. Dann wird gewürfelt, mit einer 6 kann man sich eine der schmuck verpackten Gaben aussuchen, mit einer 1 muss man sie wieder in die Mitte legen. Am Schluss wird aber darauf geachtet, dass alle etwas kriegen. Dass der Ohren- und Nasenhaartrimmer meiner Frau zuteilwurde, hat den Ehefrieden trotz Heiligem Abend etwas getrübt. So etwas Blödes verschenke man doch nicht, hielt sie mir vor, fand aber sofort einen Abnehmer, der diese Gabe sehr schätzte. Andere anscheinend auch, der Trimmer ist nach wie vor im Angebot.

Wenn man bei Tchibo mit Kundenkärtchen kauft, gibt es Treue-Bohnen. Obwohl ich das Kärtchen schon eine Zeitlang habe, liegt mein Treue-Bohnenstand bei eher bescheidenen 106. Zuletzt erstanden habe ich zum halben Preis einen kleinen Rollkoffer. Sein Vorgänger war spurlos verschwunden, wahrscheinlich ausgeliehen und nie mehr zurückgekriegt, aber eigentlich auch kaum vermisst. Ob der neue jemals zum Einsatz kommt, ist fraglich. Mit zunehmenden Alter füllt man so ein Ding ja allein schon mit den verschriebenen Medikamenten.

Textilien kaufe ich mit Ausnahme von ab und zu einem Set Unterleibchen keine bei Tchibo. Trotzdem (oder deswegen?) sehe ich super aus. Eine Steigerung könnte aber noch drinliegen. Zusammen mit dem «Oh là là» wurde dem «lieben Herr Graber» nämlich gezeigt, wie es nun «ganz chic» wird in seinem Kleiderschrank. Nämlich mit einem rostroten Cordrock, einer dunkelblauen Bluse in Häkeloptik oder einem beigen Blusenshirt mit Stickerei.

Ich weiss nicht, ich weiss nicht, Tchibo. Mir ist bekannt, dass man das mit den Geschlechtern nicht mehr so eng sehen kann, dass die Grenzen etwas verschwimmen – aber ich im Cordrock und Stickereibluse? Passt das wirklich zu einem Beau wie mir? Aber vielleicht willst du, Tchibo, mir nur zu verstehen geben, dass das alte Sprichwort seine Gültigkeit behält: Schönheit muss leiden. Nicht schlecht überlegt, Tchibo, doch ich darf dir versichern, dass ich auch ohne Häkeloptik mehr als genug zu tragen habe, an und mit mir.