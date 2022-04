Kanton Luzern: Wintereinbruch führte gleich zu mehreren Unfällen

Schnee Wintereinbruch führte am Wochenende im Kanton Luzern gleich zu mehreren Unfällen – zwei Personen verletzt Ein Unglück kommt selten allein: Am Samstag ereigneten sich rund um Luzern diverse Verkehrsunfälle. Bei einer Frontalkollision in Ermensee wurden zwei Personen verletzt. 04.04.2022, 14.08 Uhr

Gleich fünf der sieben Unfälle ereigneten auf der Autobahn A2, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern am Montag in einer Mitteilung schreibt.

Ein Unfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen kurz vor der Ausfahrt Dagmersellen. Ein Lenker, der in Fahrtrichtung Norden unterwegs war, prallte um zirka 6.45 Uhr mit seinem Auto in die Leitplanke. Der Mann blieb unverletzt.

Um 7.30 Uhr ereignete sich auf der A2 ein weiterer Unfall in Fahrtrichtung Süden. Bei Schenkon kam ein Lenker mit seinem Auto ins Schleudern, touchierte mehrfach die Mittelleitplanke und drehte sich um die eigene Achse. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt bei 5’000 Franken.

Da war die Fahrt abrupt zu Ende: Das kaputte Auto auf der A2 bei Schenkon. Bild: Luzerner Polizei

Eine Viertelstunde später geschah auf der Autobahn bei Dagmersellen erneut ein Selbstunfall. Eine Autofahrerin geriet während der Fahrt in Richtung Süden auf Schneematsch ins Schleudern, touchierte ein anderes Fahrzeug und kam von der Strasse ab. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 15’000 Franken.

Um 8.30 Uhr ereignete sich vor dem Tunnel Eich der nächste Unfall. Nach einem Bremsmanöver geriet ein in Richtung Süden fahrender Autofahrer nach einem Bremsmanöver ins Schleudern, touchierte die Mittelleitplanke und prallte in drei vorausfahrende Autos. Ein Auto wurde durch den Aufprall in einen Sattelschlepper geschoben. Eine Person wurde vom Rettungsdienst 144 zur Kontrolle in das Spital gefahren. Der Sachschaden an allen Fahrzeugen liegt bei 125’000 Franken. Die Autobahn musste für Bergungs- und Reinigungsarbeiten während zwei Stunden gesperrt werden.

Ein beschädigter Range Rover vor dem Tunnel Eich. Ganz rechts ein anderes Unfallfahrzeug. Bild: Luzerner Polizei

Schliesslich «chlöpfte» es am Samstagabend auf der A2 gerade noch einmal. Nachdem ein Autofahrer bei Schenkon auf der mit Schneematsch bedeckten Strasse die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren hatte, kam es zu mehreren Folgekollisionen mit zwei weiteren Autos auf der Spur in Fahrtrichtung Norden. Der Sachschaden an den drei Autos liegt bei rund 80’000 Franken. Verletzt wurde niemand.

Erst ausgerutscht, dann in andere Autos geprallt: Die Unfallfahrzeuge auf der A2 bei Schenkon. Bild: Luzerner Polizei

Frontalkollision in Ermensee fordert zwei Verletzte

Um 11 Uhr ereignete sich in Ermensee auf der Luzernerstrasse eine Frontalkollision zwischen zwei Autos. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst 144 in das Spital gefahren. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei 15’000 Franken. Die Strasse musste für Bergungs- und Reinigungsarbeiten durch die Feuerwehr vorübergehend gesperrt werden.

Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten auf der Luzernerstrasse in Ermensee musste die Feuerwehr aufgeboten werden. Bild: Luzerner Polizei

Mehr Glück hatten die Autofahrer, die am Samstag um zirka 14.30 Uhr auf der Ringstrasse in Kriens einen Unfall hatten. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen liegt bei 30’000 Franken. (dvm)

Eines der zwei Unfallfahrzeuge auf der Ringstrasse in Kriens. Bild: Luzerner Polizei