Schneefall Grosse Schneelast führte auch in Luzern zu Baumschäden – Obstbäume haben von Schnee und Kälte aber profitiert 4000 Bäume im Kanton Luzern erlitten durch die Schneelasten Schäden. Betroffen war vor allem der nördliche Kantonsteil. Für Spezialkulturen waren Schnee und Kälte aber gar von Vorteil. Hugo Bischof 26.01.2021, 19.45 Uhr

Durch die grosse Schneelast zu Fall gebrachte Bäume im Moserwald. Die Kantonsstrasse zwischen Schwarzenbach und Mosen musste gesperrt werden und wurde durch den kantonalen Forstbetrieb geräumt. Bild: PD

Im Osten der Schweiz hat der starke Schneefall der vergangenen Tage zu grossen Schäden an Bäumen geführt. Gemäss einem Bericht der NZZ wurde in der Stadt Zürich jeder fünfte Baum beschädigt. Es kam zu zahlreichen Astbrüchen, einige grössere Bäume wurden durch die starken Schneelasten aus dem Boden gerissen. Das «St.Galler Tagblatt» berichtete von Schäden auch an Obstbäumen.

Der Kanton Luzern war nicht im gleichen Mass betroffen. «In der Stadt Luzern hielten sich die Schäden in Grenzen», sagt Fritz Bächle, der Baumsachverständige der Luzerner Stadtgärtnerei. Der Grund dafür:

«Bei uns gab es deutlich weniger Schnee als im Osten der Schweiz.»

Trotzdem habe der Schnee einiges an Arbeit gebracht: «An diversen Orten sind grössere Äste abgebrochen. Wir mussten viele Bäume vor allem im Strassenbereich kontrollieren.» Die Polizei habe einige Parkplätze abgesperrt, «die von uns nach erfolgter Kontrolle wieder freigegeben werden konnten».

Grösste Schäden im Seetal, im nördlichen Kantonsteil und im Hinterland

Andernorts im Kanton Luzern führten die starken Schneefälle am vorletzten Donnerstag und Freitag zu mehr Problemen. «Die grössten Schäden gab es im Seetal und im nördlichen Kantonsteil, etwa im Surental, aber auch im Wiggertal und im Luzerner Hinterland», sagt Bruno Röösli, Abteilungsleiter Wald bei der kantonalen Dienststelle Landwirtschaft und Wald. «Wir gehen von rund 4000 Bäumen aus, welche durch die grossen Nassschneelasten beschädigt wurden.» Einige Bäume fielen von selber um, andere mussten aus Sicherheitsgründen gefällt werden. «Betroffen sind rund 6000 Kubikmeter Holz», sagt Röösli. Nur ein Teil davon kann als Nutzholz verwertet werden. Dennoch bilanziert Röösli: «So weit überblickbar, halten sich die Schäden insgesamt im Rahmen von normalen Winterschäden.»

Vorbildlich: Die vierjährige Alba schüttelt in Adligenswil Schnee von einem Baum. Bild: Boris Bürgisser (Adligenswil, 15. Januar 2021)

Zum Teil gab es Unterbrüche von Kantonsstrassen oder auch Waldstrassen. «Zum Glück waren dies lokale Ereignisse», sagt Röösli. «Dazu haben sicher auch vorsorgliche Sicherheitsholzschläge entlang von Kantonsstrassen in Zusammenarbeit mit dem Strasseninspektorat der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur beigetragen.» Die Waldlage über 1300 Meter sei noch nicht überblickbar. «Dazu müssen wir die Schneeschmelze abwarten», sagt Röösli. «Da dürften noch Schäden dazu kommen.»

Im Obstanbau und im Weinbau wartet man auf solche Winter

Andernorts in der Schweiz haben die grossen Schneemassen auch Schäden an Obstbäumen verursacht. Das sei im Kanton Luzern nicht der Fall gewesen, jedenfalls nicht in grossem Ausmass, sagt Beat Felder, zuständig für Spezialkulturen beim Berufsbildungszentrum (BBZ) in Hohenrain. Zwar seien einige Bäume umgestürzt und einige Äste abgebrochen. Doch insgesamt hätten die Obst- und andere Spezialkulturen wie etwa Beeren und auch der Weinbau sogar profitiert. «Eigentlich warten wir auf einen solchen Winter», betont Felder, der selber als Winzer tätig ist:

«Die Pflanzen können sich dank Schnee und Kälte erholen und beginnen nicht schon Ende Januar anzutreiben, wie das in den letzten Jahren häufig der Fall war.»

Der Vorteil sei wohl auch gewesen, dass im Kanton Luzern nicht ganz so viel Schnee gefallen sei wie in anderen Teilen der Schweiz: «So konnten die jetzt laublosen Obstbäume dem Schneedruck gut standhalten.» Solche Ereignisse seien früher üblich gewesen und könnten als Nebeneffekt neue Schädlinge aus wärmeren Regionen eindämmen, so Röösli.

Schnee drückte viele kleinere Bäume nieder

In den Wäldern der Stadt Luzern haben die Schneemassen keine grösseren Schäden verursacht. Dennoch: «Der Schnee hat an vielen Stellen kleinere Bäume niedergedrückt, deren Stämme noch zu wenig dick waren», sagt Raphael Müller, Leiter des Stadtforstamts. Ab einer Stammdicke von 10 bis 15 Zentimetern müssten diese nun zersägt werden, um dem Befall durch Borkenkäfer vorzubeugen. Ob allenfalls in höherer Lage auch einige grössere Bäume beschädigt wurden, könne man noch nicht sagen:

«Wir hatten dank des Wärmeeinbruchs aber wohl Glück. Dank diesem ist der angefrorene Schnee rechtzeitig von den Ästen gefallen, bevor Neuschnee diese noch schwerer gemacht hätte.»

«Glücklicherweise ist der Schnee gekommen, als das ganze Laub schon am Boden war», betont auch Fritz Bächle von der Luzerner Stadtgärtnerei. «Vor drei Jahren war der Schneefall Ende Oktober schlimmer, der Schnee blieb auf dem Laub und hat damals viel mehr Schäden verursacht.»