Schötz: Autolenkerin fährt in mehrere parkierte Fahrzeuge

Schötz Lenkerin fährt in mehrere parkierte Autos Eine Autofahrerin ist unkontrolliert in mehrere parkierte Autos auf einem Vorplatz an der Oberdorfstrasse geprallt. Die Lenkerin und ihr Beifahrer wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. Beim Unfall entstand beträchtlicher Sachschaden. 13.08.2021, 13.12 Uhr

Gleich fünf Autos wurden beim Unfall beschädigt. Bild: Luzerner Polizei (Schötz, 12. August 2021)

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend, 12. August, um 17 Uhr, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Freitag mitteilte. Eine 35-jährige Frau verlor, aus bisher unbekannten Gründen, auf der Oberdorfstrasse die Herrschaft über ihr Auto. Sie fuhr unkontrolliert auf einen Vorplatz und prallte in mehrere parkierte Fahrzeuge. Zum Teil wurden die Autos dabei verschoben und beschädigten somit weitere Fahrzeuge.