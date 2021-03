Schötz Betrieb läuft weiter: Im Kurhaus Ohmstal wurde zum 10-Jahr-Jubiläum der Wirtin umgebaut Genau vor zehn Jahren hat Uschi Metz das Restaurant ob Schötz übernommen. Das Lokal ist stets gut besucht, daran ändert auch ein hartnäckiges Gerücht nichts. Roger Rüegger 04.03.2021, 18.45 Uhr

Uschi Metz im neu gestalteten Saal im Kurhaus Ohmstal. Bild: Nadia Schärli (Schötz, 2. Mai 2021)

Wie schön sich das Hinterland im Frühjahr präsentiert. Auf dem Parkplatz des Kurhaus Ohmstal lässt sich die Viertelstunde, die man zu früh zum Interview erscheint, leicht überbrücken. Die Sonne vermittelt trotz der einstelligen Temperaturen etwas Wärme. Die Idylle mit dem Traktor, der seine Bahnen an einem steilen Hügel in der Ferne zieht, und noch viel weiter hinten die Berner Alpen, erheitern das Gemüt.

Solches erfährt man in der Regel auch im Kurhaus bei Uschi Metz. Die 60-jährige Wirtin legt viel Wert auf Gemütlichkeit. Die Inneneinrichtung lässt sich wohl am besten als urchig-heimelig bezeichnen. Viel Holz und die Liebe zu schmucken Details sind das Markenzeichen ihres Lokals.

Umbau als Zeichen für den Aufbruch

Uschi Metz feierte am 18. Februar ihr Zehnjähriges auf dem Kurhaus. Oder besser ausgedrückt: Sie hätte gefeiert, was aus aktuellem Geschehen nicht möglich war. Nun hat sie die Zeit der verordneten Ruhe genutzt, um den Saal umzubauen. «Das positive an der Situation ist, dass ich jetzt den Mut für den Umbau gefunden habe. Ich setze damit ein Zeichen für den Aufbruch», sagt sie. Der Raum ist neu durch einige kleinere rustikale Trennwände, die mit alten Fenstern versehen sind, optisch aufgeteilt. Was nach coronakonform aussieht, ist in Wirklichkeit Uschi-konform. «Damit will ich den Gästen an den einzelnen Tischen etwas Privatsphäre ermöglichen», erklärt Metz, die den Umbau zusammen mit einem Zimmermann in wenigen Tagen realisierte.

Interessant sind die neuen Möbel im Saal. Kein Tisch gleicht dem

anderen – und vor allem sind alle älteren Jahrgangs. Uschi Metz hat sämtliche Tische und auch die Stühle auf Internetplattformen erstanden. «Weil die Brockenhäuser geschlossen waren, habe ich das Interieur online zusammengesucht. Es ist unglaublich, was für gut erhaltene Schmuckstücke zu finden sind», schwärmt die Wirtin, die etliche Möbel restaurieren liess.

Monatelang hielt sich ein Gerücht

Insgesamt wird mit der Neuanordnung der Tische auch die Anzahl der Gäste im Saal reduziert. «Wir werden dadurch nicht mehr so viele Bankette haben. Ich möchte auch langsam etwas kürzertreten», sagt Metz. Bei diesem Stichwort horcht womöglich manch ein Gast auf. Tatsächlich kursiert seit Monaten das Gerücht, dass die Wirtin aufhören will. «Vor rund eineinhalb Jahren erwähnte ich, dass ich einen Nachfolger suche, der das Kurhaus übernimmt. Ich bin jetzt 60 und mache mir natürlich Gedanken über meine Zukunft und auch jene des Kurhauses», sagt die Eigentümerin des Gebäudes.

Es sei aber nie ihr Ziel gewesen, von heute auf morgen aufzuhören. «Für mich kommt nur jemand in Frage, der die Liegenschaft erwirbt. Das ist nicht leicht, also muss ich zeitig mit der Suche anfangen. Wenn das Kurhaus aber schliessen wollte, wäre ich nicht auf der Suche nach einem Nachfolger», betont sie.

Mittlerweile hat sich die Angst unter den Gästen wieder gelegt. Vor allem auch, weil sich Uschi Metz via soziale Medien bemerkbar macht: «Ich musste doch der Welt erklären, dass wir immer noch existieren. Und siehe da, die Leute merken, dass es noch nicht zu Ende ist.» Seit sie vor zehn Jahren das Ruder übernahm, ist der Betrieb auf Kurs. Wer an einem Wochenende spontan auf einen Tisch im Ohmstal hofft, muss nicht selten wieder hungrig den Berg hinunterfahren, weil alle Plätze belegt sind.

«Uschi, war das die richtige Entscheidung?»

Dass der Betrieb so gut läuft, ist wohl nicht zuletzt auch der eigenwilligen Ausstattung zu verdanken. «Viele Gäste sagten mir, dass ihnen empfohlen wurde, einen Augenschein bei Uschi zu nehmen und vor allem auch die Toiletten aufzusuchen», sagt sie schmunzelnd. Als sie sich mit 50 ihren Herzenstraum von einer eigenen Wirtschaft erfüllte, konnte sie nicht ahnen, wie sich die Situation entwickeln würde. «Den ersten Tag werde ich nie vergessen. Ich stand beim Eingang, liess den Blick in den grossen Saal schweifen und fragte mich: Uschi, war das die richtige Entscheidung? Ich hatte in diesem Moment Angst vor dem, was ich mir vorgenommen hatte.»

Nun hat sie umgebaut und wird wohl noch einige Jahre Gäste empfangen. Weil sie das Wirtediplom zwar schon mit 26 machte, aber erst seit zehn Jahren wirtet, liegt dies auf der Hand. Sie nickt: «Ich bin immer voller Ideen und mache nicht gerne halbe Sachen.» Dazu gehört auch, dass sie jeder Person einen möglichst angenehmen Aufenthalt ermöglichen will und alle persönlich begrüsst und auch wieder verabschiedet. Trotz dieser positiven Haltung bleibt auch ihr nichts anderes übrig, als zu warten. Zwar kann sie dies mit einer Wahnsinns-Aussicht vom Kurhaus aus tun, was aber ein schwacher Trost ist. Sie sagt:

«Es gibt nichts Trostloseres

als eine leere Beiz.»