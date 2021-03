Schötz Polizei erwischt Raser mit 152 Stundenkilometern in 80er-Zone Die Luzerner Polizei hat am Freitag in Schötz einen Raser gestoppt. Der Mann war mit seinem Auto massiv zu schnell unterwegs. 01.03.2021, 11.21 Uhr

(zfo) Der 29-jährige Mann wurde am Freitag, kurz vor 14.30 Uhr, in Schötz kontrolliert. Er war mit seinem Auto auf der Gettnauerstrasse - im 80er-Bereich - mit 125 Stundenkilometern unterwegs. Dem Lenker wurde vor Ort der Führerausweis abgenommen, schreibt die Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung.