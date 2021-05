Schötz Polizei sucht Zeugen: Mann touchiert und leicht verletzt – Autofahrer macht sich aus dem Staub Ein Verkehrsdienstmitarbeiter wurde am Donnerstagnachmittag in Schötz von einem Auto touchiert. Der Automobilist fuhr danach einfach weiter. 07.05.2021, 14.31 Uhr

(lil) Am Donnerstag kurz vor 14.30 Uhr leistete ein Mann einer privaten Sicherheitsfirma auf der Luzernerstrasse in Schötz bei einer Baustelle Verkehrsdienst. Dabei touchierte ihn ein von Alberswil Richtung Schötz fahrender dunkler Personenwagen den Mann am linken Arm und verletzte ihn leicht, schreibt die Luzerner Polizei.