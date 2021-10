Spielleute Luzern zeigen Läuterbad

Luzern Spielleute zeigen «Läuterbad» – Schubladen der Erinnerungen werden geöffnet Eine fesselnde Eigenproduktion der Luzerner Spielleute im Theater Pavillon agiert auf hohem Niveau. Yvonne Imbach 24.10.2021, 21.09 Uhr

Im «Läuterbad» treffen unterschiedliche Biografien aufeinander. Bilder: Manuela Jans-Koch (Luzern, 21. Oktober 2021)

Es regnet, es donnert, das heftige Gewitter scheint sich direkt vor dem Theater Pavillon abzuspielen. In diffusem Licht zu erkennen, ist eine verlassene Hotelhalle aus der Belle Epoque, die aber die besten Jahre definitiv hinter sich hat. Deutlich wirkt der Kontrast zwischen angestaubter Leere und Aktivismus, als unvermittelt eine Frau und ein Mann hereinplatzen. Die beiden sind in Rage – über das Wetter, die Situation, und lassen es aneinander aus. Aus ihrem Dialog erfährt das Publikum: Ein schweres Gewitter hat einen Murgang ausgelöst. Ihr Reisebus, der nach Venedig unterwegs war, kam von der Strasse ab. Nach und nach suchen sich weitere Passagiere den Weg in das mitten in den Alpen gelegene alte Hotel, das «Läuterbad», um Schutz zu finden.

«Läuterbad» heisst auch das Stück, das die Luzerner Spielleute seit letztem Freitag aufführen. Das Bühnenwerk von Autor und Regisseur Ueli Blum entstand in enger Zusammenarbeit mit den Spielerinnen und Spielern. Nach einer intensiven Phase mit Improvisationen schrieb der bekannte Theatermacher aus dem gewonnenen Material die definitive Fassung.

Es stellte sich die Frage, wer noch mitmachen kann

Ursprünglich war die Premiere für Herbst 2020 geplant, die Pandemie zwang das Ensemble zu einer Pause. Dass das Stück nun zwei Jahre Entstehungszeit hatte, brachte Herausforderungen mit sich. Ueli Blum blickt zurück: «Als wir im Februar 2021 wieder mit den Proben anfangen konnten, stellte sich die Frage, wer überhaupt noch mitmachen kann.» Zum Teil mussten neue Spielende gesucht werden und die Rollen angepasst werden. «Da ich Autor und Regisseur bin, gab mir dies die nötige Flexibilität dazu», so Blum.

Die vierzehn Spielerinnen und Spieler agieren auf sehr hohem Niveau und sorgen so dafür, dass die Geschichte zu einem fesselnden Panoptikum der unterschiedlichsten Charaktere wird. Jeder hatte eine andere Motivation, sich auf die Reise nach Venedig zu begeben. Paarkonflikte, Suchtprobleme, Einsamkeit konnten aber nicht wie das Reisegepäck im verunfallten Bus zurückgelassen werden. Vielmehr prallen die persönlichen Biografien an diesem entlegenen Ort aufeinander. Den Spielenden gelingt eine hoch anspruchsvolle und faszinierende Figurenarbeit.

Ausgewiesene Profis bilden passenden Rahmen

Den passenden Rahmen für die Eigenproduktion schaffen, wie bei den Luzerner Spielleuten üblich, ausgewiesene Profis unter anderem auch in den Sparten Choreografie (Jasmin Andergassen), Kostüme (Marie-Eve Mérillou), Bühnenbild (Valérie Soland) und Lichttechnik (Bruno Gisler). Die Szenerie ist so authentisch kreiert, dass man fast überzeugt ist: Am oberen Ende der imposanten Treppe warten prächtige Suiten auf Gäste.

Barpianist spielt den passenden Soundtrack

Besonders gefällt auch Qurt Schöpfer, der als Barpianist die Gedanken der Ankommenden zerstreuen möchte. Er spielt mit «Hotel California», «Always Look On The Bright Side Of Life» oder «Je ne regrette rien» den passenden Soundtrack zu den Szenen, in dem Masken fallen, Fassaden bröckeln und die grossen Lebensfragen zu Schein und Sein, Leben und Tod gestellt werden. «Ich öffne die Schubladen der Erinnerungen und es kommen längst vergessene Gefühle auf», wendet sich der Barpianist an seine Gäste. Auch beim Publikum dürfte die eine oder andere Schublade einen Ruck gemacht haben, das Stück weckt Emotionen und berührt.

Hinweis: Weitere Aufführungen bis 13. November. Theater Pavillon Luzern, Spelteriniweg 6. Vorverkauf: www.spielleute.ch oder Telefon 0796983152. Zertifikatspflicht.