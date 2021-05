Schüpfheim Das zweite Mal in Folge: Das Volksfest um die 18. Entlebucher Alpabfahrt findet nicht statt Wie letztes Jahr werden die Älplerfamilien auch heuer ihre Alpabfahrtstage selber festlegen. Das Volksfest wird auf nächstes Jahr verschoben. 14.05.2021, 08.36 Uhr

(lil) «Es ist ein Vernunftentscheid, bei dem uns allen das Herz blutet», lässt sich Bruno Hafner, OK-Präsident des Vereins Entlebucher Alpabfahrt, in einer Mitteilung zitieren. Die am 25. September geplante 18. Alpabfahrt Schüpfheim und das damit verbundene Fest finden zum zweiten Mal in ihrer Geschichte nicht statt. Es sei nicht möglich, die nötigen Auflagen zu erfüllen, um die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten. Die Älplerfamilien werden ihren Alpabfahrts-Tag selber festlegen. Hafner: «Umso mehr freuen wir uns darauf, im nächsten Jahr doppelt Gas zu geben.»

Im September 2019 zogen 250 farbenfroh geschmückte Tiere in Begleitung von Älplerfamilien und Sennen mit Zügel- und Brauchtumswagen von ihren Sömmerungsalpen durch das Dorf Schüpfheim. «Der Anlass ist in den letzten Jahren zu einem riesigen Volksfest mit jährlichen Besucherrekorden geworden», hesst es in der Mitteilung. Die geschmückten Kühe, der Regionalproduktemarkt und die Folklore-Unterhaltung hat teils über 10'000 Besucherinnen und Besucher angezogen. Das Rekordjahr 2019 brachte gar 13'000 Zuschauer nach Schüpfheim.

Impressionen der 16. Entlebucher Alpabfahrt von 2019:

Die letzte Alpabfahrt 2019 wurde live auf «Tele 1» übertragen: