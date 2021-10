Schüpfheim Hotel-Restaurant Adler sucht einen neuen Pächter, weil Vorgänger die Miete nicht bezahlte Aufgrund finanzieller Rückstände wurde der Mietvertrag mit dem Pächter frühzeitig gekündigt. Eine getrennte Vermietung des Hotels und Restaurant wird aber nicht in Betracht gezogen. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 08.10.2021, 11.30 Uhr

Das Hotel-Restaurant Adler in Schüpfheim braucht eine neue Mieterin oder einen neuen Mieter. Wie der Liegenschaftsverwalter Hans Blättler von der Gabael AG erklärt, wurde der Vertrag mit dem Pächter Nishant Singh von der Swiss Education Management AG nach drei Jahren aufgrund finanzieller Rückstände frühzeitig aufgelöst – und dies bereits per 30. November 2020. Ursprünglich hatte Singh einen Fünfjahresvertrag unterschrieben.

Blättler erklärt: «Die Miete war im letzten Jahr für mehrere Monate nicht bezahlt worden, weshalb wir die Kündigung aussprechen mussten. Weil der Pächter diese anfocht, ist das Hotel bereits seit langer Zeit geschlossen. Schliesslich mussten wir ein Ausweisungsverfahren einleiten, weil der Mietgegenstand nicht fristgerecht abgegeben wurde.» Die Abgabe erfolgte schliesslich per 1. September 2021.

Das Hotel-Restaurant Adler.

Bild: Nadia Schärli (Schüpfheim, 18. April 2017)

Nun ist Blättler auf der Suche nach einer Nachfolge. Man sei bereits mit Interessenten in Kontakt. «Wir wünschen uns eine Wirtin, einen Wirt oder auch ein Paar, das sich mit gutbürgerlicher Küche – allenfalls kombiniert mit einigen Spezialitäten – und mit dem Hotelbetrieb einen guten Namen macht.» Zum Mietobjekt gehört der Restaurationsbetrieb mit drei Lokalen: die Gaststube mit 30 Plätzen, das Säli mit rund 35 Plätzen und das Restaurant mit ebenfalls zirka 35 Plätzen. Weiter sind die Küche und die Hotelrezeption, die Gartenwirtschaft, ein alter Gewölbekeller und Lagerräume sowie 18 renovierte Hotelzimmer plus eine 3-Zimmerwohnung im Dachgeschoss inbegriffen. Im Inserat auf Gastro-Express wird die Monatsmiete für den «Adler» mit 9500 Franken angegeben.

Gemeinde hat kein Interesse an einer Beteiligung

Auch der Gemeindesaal ist am Gasthof baulich angeschlossen. Dieser gehört der Gemeinde jedoch im Stockwerkeigentum und ist deshalb nicht Teil des Mietobjekts. Der Saal könne aber zu guten Konditionen für Anlässe bei der Gemeinde gemietet werden, sagt Blättler, «zum Beispiel mit Catering vom ‹Adler›.»

Apropos Gemeinde: Im Jahr 2017 wollte Schüpfheim durch die Gründung einer Dorf AG in das Hotel und Restaurant investieren, da über Monate kein neuer Pächter gefunden werden konnte. Das Vorhaben wurde jedoch von der Gemeinde wieder verworfen. Ist eine solche Beteiligung wieder Thema? Blättler verneint: «Von Gemeindeseite her haben wir die Antwort erhalten, dass kein Interesse an einem Kauf oder einer Beteiligung besteht.»

Nachdem die Pläne der Gemeinde 2017 versandet waren, bot der Liegenschaftsverwalter die Möglichkeit, Restaurant und Hotel getrennt zu mieten, um dem Problem der Betriebsgrösse entgegenzuwirken. So hatten zum Beispiel die Vorgänger von Singh den Vertrag nicht verlängert, weil die Grösse des Lokals an den Kräften gezehrt hatte, wie unsere Zeitung berichtete. «Aktuell wird aber eine getrennte Vermietung von unserer Seite nicht forciert, da es von der Organisation her sehr kompliziert wäre», sagt Blättler. Er bleibe optimistisch, dass es trotzdem klappt. «Wir hoffen, dass der Betrieb bald möglichst vermietet werden und das Hotel und Restaurant seine Türen wieder öffnen kann.»

