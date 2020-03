Schüpfheim: Töfffahrer rast mit 149 km/h im Ausserortsbereich Ein Töfffahrer fuhr in Schüpfheim mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Der Lernfahrausweis musste der 25-Jährige abgeben. 31.03.2020, 15.55 Uhr

(zim) Am Donnerstag, 26. März, hat die Luzerner Polizei auf der Hauptstrasse in Schüpfheim im Gebiet Wissämme eine mobile Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Um 16.28 Uhr passierte ein Motorrad die Messstelle mit einer Geschwindigkeit von brutto 149 km/h, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte. Erlaubt sind in diesem Ausserortsbereich 80 km/h.