Schüpfheim Wahl für Gemeindepräsidium findet im Mai statt 02.02.2022, 11.00 Uhr

Weil Gemeindepräsidentin Christine Bouvard Marty zurücktritt, hat die Gemeinde nun das Datum für die Ersatzwahl bekanntgegeben. Diese findet vorbehältliche einer stillen Wahl am 15. Mai statt. Kandidatinnen und Kandidaten können bis am 28. März gemeldet werden. Bouvard Marty tritt nach sieben Jahren im Amt per Ende August zurück. Dies aufgrund ihrer beruflichen, politischen, familiären und persönlichen Situation.