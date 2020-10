Wegen neuer Covid-19-Massnahmen:

Die Schüür schliesst bis mindestens Ende Oktober – andere Lokale warten zu Aufgrund der zuletzt beschlossenen Auflagen lohnt es sich für das Luzerner Konzerthaus nicht, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Andere Lokale warten noch zu und befinden sich in entsprechenden Beratungen. Stefan Welzel und Regina Grüter 20.10.2020, 00.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marco Liembd, Leiter Schüür, im Garten des Konzerthauses. Er sieht unter den neuen Bedingungen keine Möglichkeit, rentabel zu arbeiten. Bild: Eveline Beerkircher (10. Oktober 2017)

Die Schüür schliesst ihr Tore per sofort und mindestens bis Ende des Monats. Das hat das Konzertlokal gestern Abend bekanntgegeben. Damit reagiert das Haus als erstes seiner Art in Luzern auf die neuesten, vom Bund verordneten Coronamassnahmen. In Restaurants und Bars gilt genauso wie in Clubs und an Konzertorten: Die Konsumation im Stehen ist verboten. «Wir haben schon mit den bisher geltenden Massnahmen unter Gastro-Umsatzeinbussen von rund 60 Prozent gelitten», sagt Schüür-Geschäftsleiter Marco Liembd und erklärt weiter: «Bei den grossen Konzerten kommen um die 300 Leute. Wenn diese nur noch sitzend konsumieren dürfen, geht das nicht, weil wir ihnen gar nicht so viele Plätze anbieten können.»

Der Barbetrieb wäre unter den neuen Auflagen massiv eingeschränkt bis verunmöglicht. Auch bei kleineren bis mittelgrossen Konzerten wären die Ausfälle hoch, da die Gäste während der Konzerte stehen und dabei nichts mehr trinken dürften. «Wir begrüssen die klare Linie des Bundes grundsätzlich. Allerdings wird es für uns unter diesen Bedingungen unmöglich, rentabel zu arbeiten», sagt Liembd. Die Einnahmen durch die Gastronomie waren stets ein wichtiger finanzieller Eckpfeiler, der nun noch stärker wegbrechen würde. Unter dem Strich muss Liembd konstatieren:

«Es ist teurer weiterzumachen, als zu schliessen.»

Hinzu komme laut Liembd die bereits schon bestehende Verunsicherung der Konzertbesucher. Nicht wenige, die zuletzt ein Ticket gekauft haben, kamen am Ende gar nicht ans Konzert, was wiederum zu weniger Bareinnahmen führte. Man warte nun bis Ende Oktober die weitere Entwicklung ab und orientiere dann wieder über die nächsten Schritte, so Liembd. Bei Shows, die nachgeholt werden, behielten Tickets ihre Gültigkeit. Sei dies nicht der Fall, gäbe es eine Rückerstattung.

Im Sedel könnten Gäste im Garten bedient werden

Die Schüür wählt damit, wie bereits Mitte März kurz vor dem Lockdown, als Veranstaltungen mit über 100 Personen verboten worden waren, den radikalen Schnitt. Andere Stadtluzerner Konzertorte warten noch zu. Boris Rossi, Barchef im Sedel, verweist auf Anfrage auf die erst heute Dienstag anstehende Sitzung mit dem Vorstand, wo man das weitere Vorgehen besprechen werde.

«Wir haben keinen Entscheidungsdruck, weil unsere nächste Veranstaltung erst auf den 30. Oktober geplant ist.»

Grundsätzlich bereite ihm das Konsumationsverbot im Stehen natürlich Kopfschmerzen. «Ich kann mir vorstellen, dass wir unsere Gäste bitten, in sich den Garten zu setzen, und dass wir sie dort bedienen. Die Bar im Konzertsaal bliebe dabei geschlossen», sagt Rossi. Aber eine Entscheidung, ob und wie genau es weitergeht im Sedel, stehe noch aus.

Spoken-Word-Festival im Südpol findet statt

Und auch im Südpol rauchen die Köpfe der Verantwortlichen. «Wir machen uns derzeit Gedanken darüber, wie es weitergehen soll», sagt Marc Rambold. Der Leiter des Betriebsbüros verweist auf interne Gespräche, die erst noch geführt werden müssten, und den Austausch mit Partnern. «Voraussichtlich werden am Mittwoch Entscheide gefällt und bis Ende der Woche nach aussen kommuniziert.» Dass dieses Wochenende im Südpol keine Konzerte geplant sind – das Spoken-Word-Festival «Woerdz» ist zu Gast und findet statt –, verschafft ihnen ein bisschen Zeit.

Auch Dominic Chenaux vom Neubad kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht über konkrete Massnahmen orientieren. Aber der Geschäftsführer des Neubad sagt:

«Es wird geprüft, den Clubbetrieb zu schliessen.»

Dies in Rücksprache mit der Stadt, dem Kanton und dem Vorstand. Das Neubad befindet sich punkto Veranstaltungen seit Anfang September in einer zweimonatigen Testphase. Die Umsetzung des Schutzkonzepts erfordere einen erhöhten Personalaufwand bei gleichzeitig weniger Ertrag. «Bis Ende November machen wir sicher weiter», so Chenaux.

Neubad evaluiert Daten Anfang November

Ab dem 5. November sollen die Daten ausgewertet und darauf basierend dann entschieden werden, ob eine Weiterführung des Betriebs finanziert werden kann oder eine Transformation, sprich ein neues Geschäftsmodell, notwendig ist. «Es sind wirtschaftliche Entscheide», betont Chenaux. «Auch eine allfällige Transformation muss erst finanziert werden», sagt er und spricht damit die kantonalen Ausfallentschädigungen und eine etwaige Unterstützung dieses Prozesses an.