Schulanlage Hofmatt Horwer Parlament sagt Ja zu Naphthalin-Sanierung ‒ und meckert trotzdem Der Einwohnerrat genehmigt die 689'000 Franken teure Sanierung der naphthalinbelasteten Räume in der Schulanlage Hofmatt ‒ mit einem Murren. Denn wie nachhaltig diese wirklich ist, bleibt offen. Roman Hodel 24.06.2021, 19.22 Uhr

«So schnell wie möglich» will der Horwer Gemeinderat bekanntlich weitere 19 Räume in den Schulhäusern Hofmatt 1 und 2 vom Schadstoff Naphthalin befreien. Dafür hat er nun am Donnerstag grünes Licht erhalten vom Einwohnerrat. Dieser genehmigte den Bericht und Antrag inklusive Sonderkredit über 689'000 Franken mit 26 Ja-Stimmen zu einer Nein-Stimme. Im Parlament war unbestritten, dass die Sanierung dringlich und der durchaus beachtliche Betrag nachvollziehbar ist.

Was nicht heisst, dass es keine Kritik gab – im Gegenteil. So befand etwa Urs Steiger (L20), dass der dem Bericht und Antrag beigelegte technische Fachbericht «keine Meisterleistung in Sachen Kommunikation» sei. Überhaupt sei das Naphthalin-Problem ein eher neues Phänomen und Erfahrungen bezüglich Erfolg der Sanierungen fehlten noch. «Insofern hätten wir es begrüsst, wenn der B&A sich eingehender mit den Optionen auseinandergesetzt hätte», so Steiger.

Die vorliegende Lösung erachte die L20 als pragmatisch. Wie nachhaltig allerdings, das werde sich erst noch zeigen. Entfernt werde nur das primär belastete Material, nicht aber die Quelle in den Betonstrukturen. Steiger:

«Ausserdem muss die Frage des Raumklimas im Auge behalten werden, denn Schüler und Lehrpersonen sollen sich nicht wie in einem Plastiksack fühlen.»

Die Schulanlage Hofmatt. Bild: Dominik Wunderli (Horw, 12. Februar 2019)

Abriss und Neubau wäre «unverhältnismässig»

Besorgnis rund ums künftige Raumklima äusserte auch Reto Eberhard (SVP): «Die Entwicklung diesbezüglich ist noch ungewiss, weil Erfahrungen fehlen – wir fragen uns auch, ob die Akustik in den Räumen nicht zu stark beeinträchtigt wird?» Von einer «vertretbaren Sanierung», allerdings mit «Unsicherheiten, die bleiben» sprach Daniela Luthiger (CVP). Dennoch sei ein Abriss und Neubau der Schulhäuser für die CVP-/GLP-Fraktion kein Thema, weil «unverhältnismässig».

Ähnlich argumentierte Jürg Biese (FDP): Die beiden Schulhäuser hätten eine gute Bausubstanz. «Klar wär ein Abriss die sicherste Variante.» Als störend erwähnte er den Umstand, dass im Bericht und Antrag kein Wort steht über die Naphthalin-Sanierung von 2019. Damals wurden in der Hofmatt die ersten fünf Räume vom Schadstoff befreit. Diesen Punkt kritisierte Ruth Strässle (FDP) ebenfalls: «Hinzu kommt der Zeitdruck, weil die Arbeiten in den Sommerferien ausgeführt werden sollen – und ob's der richtige Weg ist, werden wir leider erst im Nachhinein sehen.»

Stefan Maissen wird höchster Horwer An der Sitzung vom Donnerstag hat der Horwer Einwohnerrat auch sein Präsidium neu gewählt. Wie erwartet wird dieses im kommenden Amtsjahr vom bisherigen Vizepräsidenten Stefan Maissen übernommen. Der FDP-Einwohnerrat und Präsident der Ortspartei erhielt 26 von 28 Stimmen, zwei Zettel wurden leer eingelegt. Als Vizepräsident wählte das Parlament Reto von Glutz (SVP) mit 24 von 28 Stimmen. Der amtierende höchste Horwer, Ivan Studer (CVP), leitete die Sitzung zum letzten Mal.

Gemeinderätin zeigt Verständnis für Bedenken

Die zuständige Immobilien- und Sicherheitsvorsteherin Astrid David Müller (SVP) zeigte Verständnis für die Bedenken: «Es stimmt, einerseits nehmen wir viel Geld in die Hand für eine Sanierung, andererseits können wir damit den Schadstoff nicht aus der Welt schaffen, weil er zum Teil nur abgedeckt wird.» Das Raumklima wiederum habe man mit Experten besprochen, eine Sanierung sei vertretbar. David Müller:

«Denn ein Abbruch der Schulhäuser wäre eine Verschwendung.»

Immerhin: Der Gemeinderat hat noch Zeit. Die Sanierungsarbeiten sollen in den Sommerferien 2022 gleichzeitig in beiden Schulhäusern ausgeführt werden. Dabei wird das Material, welches direkt mit Naphthalin belastet ist, komplett entfernt und entsorgt. Es handelt sich um die teerölgetränkte Spreuschicht unter dem Unterlagsboden und um den Unterlagsboden selber. Allerdings: In der Betonstruktur selber bleiben die Dämpfe weiterhin vorhanden. Deshalb werden die Betonböden und nötigenfalls auch die Wände mit Epoxidharz oder einer Spezialfolie abgedichtet.