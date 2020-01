Kolumne U20-Kolumne: Schulbusse braucht das Land Sven Aelig, 15, Schüler an der Kanti Sursee, schlägt öffentliche Schulbusse wie in den USA vor. Darüber würden sich nicht nur Jugendliche freuen. Sven Aellig 20.01.2020, 05.00 Uhr

Sven Aelig. PD

Tag für Tag drängen sich Unmengen an Schülern in einen einzigen Bus. Für die Schüler, aber auch für die anderen Fahrgäste bedeutet das jeden Morgen dasselbe Chaos. Kinder schreien herum, manche versuchen, die viel zu kurze Nacht mit einem kurzen Nickerchen nachzuholen und wieder andere geben ihr Bestes, trotz Platzmangel die Hausaufgaben im Stehen noch möglichst schnell und in letzter Sekunde zu machen. Kein Wunder, ist es für jene, die diesen Bus mitbenutzen müssen, um zur Arbeit zu gelangen, nicht besonders angenehm.

Ich verstehe es sogar, wenn die Erwachsenen wütend auf uns Jugendliche werden, wenn wieder irgendwelche Dummköpfe die Türen versperren und der Bus trotz rasanter Fahrt immer mit zehn Minuten Verspätung an seinem Ziel ankommt. Auch wenn die Schüler sich zwar über Verspätung freuen sollten, diese chaotische Busfahrt strapaziert doch ihre Nerven am Morgen. Für Schüler, die ihr Geld selbst verwalten, sind die ÖV-Kosten meist auch ein Problem, da die Jugendlichen noch nicht viel Geld haben und trotzdem die Kosten tragen müssen.

In den USA gibt es extra Schulbusse, welche die Kinder und Jugendlichen in die Schule bringen. Diese werden vom Staat finanziert und sorgen dafür, dass die Schüler pünktlich ankommen. Klar bringen die Schulbusse Kosten für den Staat, doch ich finde, die Ausbildung der Jugendlichen steht im Vordergrund, also muss auch der Unterricht pünktlich beginnen können. Und ich denke, nicht nur die Lehrer, sondern auch die anderen Fahrgäste, die wieder stresslos Bus fahren könnten, wären froh über die Anschaffung von Schulbussen.

Hinweis: In der Kolumne «U20» äussern sich Schüler der Luzerner Kantonsschulen zu frei gewählten Themen. Ihre Meinung muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.