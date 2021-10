Stadt Luzern Schulkinder legen die ersten Steine für den Neubau beim St. Karli-Schulhaus Die Schulanlage St. Karli in Luzern wird in den nächsten zwei Jahren saniert und erweitert. Die Grundsteinlegung erfolgte durch die Kinder. Sie dürfen auch während der Bauphase mitreden. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 26.10.2021, 17.23 Uhr

Grundsteinlegung für den Anbau des St. Karli-Schulhauses in Luzern: Schülerinnen und Schüler legen von ihnen selber bemalte Steine in die Baugrube. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 26. Oktober 2021)

Am Dienstag morgen fand in Anwesenheit von Stadtpräsident Beat Züsli und Baudirektorin Manuela Jost die Grundsteinlegung für die Sanierung und Erweiterung der Schulanlage St. Karli in Luzern statt. Die Kinder, die im «St. Karli» zur Schule gehen, spielten dabei die Hauptrolle. Sie hatten Steine ihrer Wahl bemalt und legten diese unter die künftige Bodenplattte des Anbaus.