Schule Selbstgesteuertes Lernen statt «Husi»: Emmer Schule schielt nach Kriens Kriens hat die Hausaufgaben abgeschafft. Mit ähnlichen Gedanken spielt derzeit die Gemeinde Emmen. Anderswo ist man hingegen überzeugt, dass es nicht ohne «Husi» geht. Beatrice Vogel 10.03.2021, 05.00 Uhr

An Krienser Schulen wird seit dem Schuljahr 2018/19 auf klassische Hausaufgaben verzichtet. Stattdessen wurden obligatorische und freiwillige Lernzeiten eingeführt. Schon bald werden die Ergebnisse der Evaluation dieses Pilotprojekts erwartet. Auch andere Gemeindeschulen im Kanton Luzern setzen sich mit dem Thema auseinander – etwa die Volksschule Emmen. Sie will das selbstgesteuerte Lernen in allen Schulen ausbauen und im Unterricht fest verankern.





Im aktuellen Schuljahr finden in allen Klassen Sequenzen des selbstgesteuerten Lernens im Rahmen von total einer Stunde statt. Im Schuljahr 2021/22 sollen diese täglich in den Unterricht eingebaut werden. Zusätzlich sind freiwillige Sequenzen vor und nach dem Unterricht geplant. Diese werden von den Lehrpersonen betreut. So steht es im «Emmenmail» vom vergangenen Dezember. «Das selbstgesteuerte Lernen, das auch Auswirkungen auf die Hausaufgaben haben wird, befindet sich derzeit im Aufbau, der etappenweise erfolgt», sagt der Emmer Bildungsdirektor Brahim Aakti (SP) auf Anfrage. Weitere Informationen dazu sind zu einem späteren Zeitpunkt zu erwarten.

Luzern plant Gesamtkonzept für Schule und Freizeit

Die anderen grossen Gemeinden der Region Luzern folgen zumindest vorläufig nicht dem Vorbild der Stadt Kriens. Für die Volksschule Stadt Luzern ist das Abschaffen der Hausaufgaben allein keine Lösung, sagt Rektorin Vreni Völkle, «vielmehr braucht es gute Alternativen dazu». Heute werde das Thema an den verschiedenen Stadtluzerner Schulen unterschiedlich gehandhabt.

In der Lehrerschaft gebe es sowohl Befürworter wie auch Gegner der klassischen Hausaufgaben. Das Rektorat gebe diesbezüglich keine Empfehlung ab, «und wir verbieten auch nichts», so Völkle. In jedem Fall benötige aber jedes Kind individuelle Zeitfenster, um Lerninhalte zu vertiefen. Lernbegleitung innerhalb des bestehenden Betreuungsangebots der Tagesstrukturen gibt es in Luzern schon länger. «Allerdings müssen diese die Eltern mitfinanzieren.»

Laut Vreni Völkle erarbeiten die Stadtluzerner Schulen derzeit ein grösseres Projekt unter dem Namen «SchulePLUS». Dabei wird ein möglicher Ausbau des Betreuungsangebots innerhalb der Institution Schule geprüft, der auch Angebote der Musikschule, Aktivitäten in Sportvereinen und individuelle Lernbegleitung mit einschliessen könnte. «Daraus soll ein Konzept hervorgehen, das die Fragen betreffend der Zeitgestaltung von Schule und den Bedürfnissen der Eltern mit deren Ansprüchen zur Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben klärt», so Völkle. Die Handhabung von Hausaufgaben sei ein Teil davon.

Horw: Hausaufgaben sind wichtig

Die Gemeindeschule Horw setzt laut Rektor Daniel Bachmann bewusst auf den Wert der Hausaufgaben: «Sie bilden einen wichtigen Bestandteil des Lernprozesses der Kinder und ermöglichen das Üben und Vertiefen des in der Schule Gelernten sowie die gezielte Vorbereitung auf weitere Lektionen.» Ausserdem seien Hausaufgaben wichtig, damit die Schere bei der Leistung der schwächeren und stärkeren Schüler und Schülerinnen nicht weiter aufgehe, so Bachmann.

Die Schule Horw biete nach Schulschluss «Ufzgy-Clubs» zum Erledigen der Hausaufgaben an. Zudem werden Hausaufgaben in Horw zumeist über grössere Zeitspannen hinweg erteilt, damit die Kinder ihre Arbeit planen und die unterrichtsfreie Zeit einteilen lernen. Bachmann:

Ebikon will «Husi Treff» ausbauen

Auch die Lehrpersonen in Ebikon geben Hausaufgaben, «und zwar klassische und weniger klassische», sagt Rektor Ralph Späni. Hausaufgaben schaffen Transparenz gegenüber den Eltern und seien ein Mittel zum Lernerfolg. Hausaufgaben in den Unterricht zu integrieren, sei für die Volksschule Ebikon momentan kein Thema, da man bei diesem Modell eine Verkürzung der effektiven Lernzeit befürchte. Allerdings suche die Schule Ebikon mittelfristig nach Möglichkeiten, wie die Kinder auch ausserhalb der regulären Unterrichtszeit noch besser unterstützt werden können, «zum Beispiel, indem wir unsern bewährten und von Kinder und Eltern geschätzten ‹Husi Treff› ausbauen», sagt Späni.

Selbstorganisiertes Lernen erhalte einen immer grösseren Stellenwert, basierend auf der Erkenntnis, dass Lernen ein hoch individueller Prozess sei, der nur gelinge, wenn man an Vorwissen anknüpfen könne. «Das bedeutet aber auch, dass die Hausaufgaben individualisierter gestaltet werden müssen.» Späni: «Gespannt sind wir auf Erkenntnisse der Schulen, die bewusst auf Hausaufgaben verzichten. Deren Erfahrungen helfen, unsere Haltung gegenüber Hausaufgaben laufend zu überprüfen und allenfalls weiterzuentwickeln.»