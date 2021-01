Schule So viele Anmeldungen wie noch nie: Stadt Luzern muss Ferienbetreuung ausbauen Ski- und Snowboardlager sind abgesagt, Freizeitaktivitäten stark eingeschränkt. Das spüren die Schulen: Für die Ferienbetreuung im Februar werden deutlich mehr Kinder angemeldet. Oder kommt doch plötzlich wieder alles anders? Christian Glaus 23.01.2021, 05.00 Uhr

Fasnachtsferien? Passt nicht. Sportferien? Will auch nicht so recht passen. Langeweile bei den Kindern? Könnte sein. Stress für die Eltern? Vorprogrammiert.

Die Rede ist von den Schulferien. Diese fallen im Februar wieder in eine Lockdown-Phase. Die Fasnacht ist abgesagt. Ski- und Snowboardlager finden ebenfalls keine statt. Museen und Freizeiteinrichtungen sind geschlossen, ebenso viele Läden. Für berufstätige Eltern kann dies zur Herausforderung werden: Die einen arbeiten besonders viel, die anderen nicht mehr und viele sind im Homeoffice. Was machen sie während der zweiwöchigen Schulferien bloss mit ihren Kindern? Homeoffice und gelangweilte Kinder vertragen sich bekanntlich schlecht.

Luzern eröffnet vierte Gruppe

Die Lösung liegt offenbar unter anderem in den schulischen Betreuungsangeboten. Bei der Stadt Luzern wurden so viele Kinder wie noch nie für die Ferienbetreuung angemeldet, wie Rektorin Vreni Völkle gegenüber unserer Zeitung bestätigt. Insgesamt dürften 180 Kinder die Betreuungsangebote besuchen, die meisten davon tageweise. Im Vorjahr waren es 140. Um alle angemeldeten Kinder aufnehmen zu können, hat die Stadt eine zusätzliche Gruppe eröffnet. Statt drei werden es vier sein: eine Gruppe im Schulhaus Dorf in Littau, eine im Schulhaus Geissenstein und zwei im Säli-Schulhaus. Völkle:

«Die vier Gruppen sind ausgebucht, wir nehmen aber noch Nachmeldungen von Notfällen entgegen.»

«Dass der Bedarf steigt, hat uns nicht völlig überrascht», sagt Völkle. Die Hauptursache dürfte die Absage der Schneesportlager sein. «Hinzu kommt, dass man die Kinder wegen des Virus nicht zu den Grosseltern bringen kann. Und ganz generell steigt das Bedürfnis nach Betreuungsangeboten», so die Rektorin weiter. Sie hat Verständnis für die schwierige Situation der Eltern. «Für eine Woche kann man sich organisieren, danach wird es schwieriger.»

Die Lage kann sich schnell verändern

Die Ferienbetreuung wird in der Stadt von einem separaten Team von Sozialpädagoginnen und -pädagogen gewährleistet. Notfalls kann sie auf Personal aus der Regelbetreuung zurückgreifen. Das gibt der Stadt die nötige Flexibilität. Denn nach fast einem Jahr Pandemie ist sich Völkle bewusst: Es kann auch alles anders kommen. So sei nicht ausgeschlossen, dass Notfälle noch Lösungen brauchen oder dass wegen des Lockdowns weniger Eltern arbeiten können und deshalb die Ferienbetreuung doch nicht beanspruchen. Die Anmeldebestätigung wird nächste Woche verschickt. Erfahrungsgemäss komme es anschliessend noch zu Abmeldungen.

Ein weiteres Szenario ist, dass ein Corona-Ausbruch oder verschärfte Schutzmassnahmen der Ferienbetreuung einen Strich durch die Rechnung machen könnten. Die Virusmutation kommt immer näher; am Dienstag wurden an einer Chamer Schule über 50 Kinder und Lehrpersonen in Quarantäne geschickt. Schulschliessungen sind allerdings national nicht geplant. Klar ist: Die Pandemie fordert von den Schulen viel Flexibilität - sogar während der Ferienzeit. Völkle sagt:

«Wir sind jeden Tag gespannt, was Neues auf uns zukommt.»

Deutlicher Rückgang in Emmen und Horw

In den Nachbargemeinden Luzerns zeigt sich derweil ein anderes Bild. In Kriens beanspruchen 120 bis 130 Kinder die Ferienbetreuung – etwa gleich viele wie im Vorjahr. In Emmen sind sechs Kinder für die Ferienbetreuung angemeldet. Im Vorjahr waren es 14. Zu den Gründen für die tiefe Nachfrage macht die Schule keine Angaben.

In Horw befindet sich die Nachfrage mit 45 Anmeldungen auf Vorjahresniveau. Allerdings wurde die Ferienbetreuung von einer auf zwei Wochen ausgedehnt. Das führt dazu, dass pro Tag deutlich weniger Kinder betreut werden; zwischen acht und 16. Titus Krummenacher von Familie plus führt dies unter anderem auf die wirtschaftlich schwierige Situation zurück. «Wer aufs Geld schauen muss, verzichtet eher auf den Ferienhort während des Homeoffice und betreut seine Kinder selber.» Auch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit könne einen Einfluss haben. Hinzu kommt: «Die Leute sind vorsichtiger geworden.» Gerade aber im Ferienhort könne man eine Durchmischung der Kinder verschiedenen Alters und aus unterschiedlichen Teilen der Gemeinde nicht verhindern. «Sonst könnten wir das Angebot gar nicht aufrechterhalten.»

Die tieferen Anmeldungen kämen der Gemeinde entgegen, sagt Krummenacher. «Wegen Corona müssen wir kleinere Gruppen bilden und können sie besser nach Altersstufe einteilen.»