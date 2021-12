Vorgezogene Weihnachtsferien auch in der Zentralschweiz?

SCHULEN Ziehen auch die Zentralschweizer Kantone die Weihnachtsferien vor? Die Zentralschweizer Kantone sollen den Start der Weihnachtsferien für Schulkinder vorverschieben, oder die Ferien verlängern. Dies fordern Lehrerinnen- und Lehrerverbände, um die Ausbreitung des Coronavirus zu hemmen. Während einige Kantone die Forderungen ablehnen, prüfen andere deren Umsetzbarkeit. Sandro Renggli 10.12.2021, 19.47 Uhr

Sollen die Weihnachtsferien länger dauern oder sogar schon früher beginnen? Diese Frage stellen sich die Zentralschweizer Kantone. Bild: Pius Amrein (Malters, 23. August 2021)

Die fünfte Coronawelle fegt über die Schweiz hinweg, und gerade in Schulen scheint das Virus momentan weitflächig zu grassieren. Um dem entgegenzuwirken, haben viele Kantone bereits Massnahmen getroffen. So gilt im Kanton Luzern beispielsweise seit Montag wieder eine Maskenpflicht ab der 1. Primarstufe. Dennoch besteht in Hinblick auf die anstehende Weihnachtszeit die Sorge, dass Schülerinnen und Schüler mit dem Beginn der Weihnachtsferien das Virus quasi direkt aus dem Schulzimmer in den Familienkreis tragen.

Der Kanton Bern hat nun auf diese Gefahr reagiert, indem er die Schulkinder schon drei Tage vor Heiligabend in die Ferien schickt. Franziska Peterhans, Zentralsekretärin des schweizerischen Dachverbands der Lehrpersonen-Verbände (LCH), unterstützt diesen Ansatz. Gegenüber dem Online-Portal Watson erklärt sie, dass ein zeitlicher Puffer zwischen Schulzeit und Weihnachtsfeier sinnvoll wäre. Ein Vorbezug der Ferien sei eine gute Lösung, zumal der Unterricht aufgrund der vielen Corona-bedingten Ausfällen beim Lehrpersonal ohnehin gestört sei. Peterhans sei sich zwar bewusst, dass die Betreuung vieler Kinder während den zusätzlichen Ferientagen eine Herausforderung darstellen würde. Trotzdem fordert sie von den kantonalen Instanzen «rasche und nachhaltige Massnahmen», da bis zu den Ferien nicht mehr viel Zeit bleibe.

Ferien verlängern statt vorziehen

Im Kanton Luzern beginnen die Weihnachtsferien ohnehin schon am 18. Dezember, also eine Woche vor den meisten anderen Kantonen. Der zeitliche Abstand zwischen Schule und Familienfest ist also gegeben. Der hiesige Lehrerinnen- und Lehrerverband will dafür mehr Spielraum nach Weihnachten: die Ferien sollen vielmehr verlängert werden, erklärt Alex Messerli, Präsident des Lehrerinnen- und Lehrerverbands Luzern gegenüber Pilatus Today. So soll verhindert werden, dass Schülerinnen und Schüler, die sich während den Ferien anstecken, das Virus gleich wieder in den Schulen weiterverbreiten.

Beim Kanton weiss man von diesem Vorschlag, und die zusätzlichen Ferientage nach dem Schulbeginn im Januar seien schon diskutiert worden. Trotzdem wird es wohl kaum zur zusätzlichen Ferienwoche kommen: «Wie schon letztes Jahr wird dieses ‹Aufschieben› eines Zusammentreffens der Schülerinnen und Schüler in der Schule vom Bildungs- und Kulturdepartement nicht unterstützt, da mit dem Tragen von Masken auf allen Stufen genügend Schutzmassnahmen bestehen sollten», erklärt das Bildungs- und Kulturdepartement des Kantons (BKD) auf Anfrage. Zudem sei sich das BKD bewusst, dass für viele Familien eine zusätzliche Ferienwoche die Betreuung ihrer schulpflichtigen Kinder erschweren würde.

Kantone halten sich Optionen offen

Auch im Kanton Nidwalden starten die Weihnachtsferien schon am 18. Dezember. Von einer Vorverlegung der Ferien sei deshalb auch nicht auszugehen, heisst es auf Anfrage. Die Situation an den Schulen habe sich nach höheren Fallzahlen im Februar wieder etwas beruhigt. Andere Optionen seien jedoch denkbar: «Diskussionen zu einer Ausdehnung der Schulferien oder zu einem stufengerechten, kurzzeitigen Fern- anstelle Präsenzunterricht sind momentan in Gang. Entscheide dazu sind für kommende Woche zu erwarten», schreibt der Kanton.

Der Kanton Zug hält sich derweil seine Möglichkeiten noch offen. «Es wurde noch kein Entscheid gefällt», bestätigt Regierungsrat Stephan Schleiss, Vorsteher der Direktion für Bildung und Kultur. «Aber unsere Eventualplanungen gehen in alle Richtungen.» Gibt es für die Zuger Schulkinder also möglicherweise verlängerte Ferien? «Einer Verlängerung der Weihnachtsferien stehe ich skeptisch gegenüber», so Schleiss. Andere Massnahmen stünden im Vordergrund, und es gelte, die Vor- und Nachteile abzuwägen. Schleiss:

«Selbstverständlich ist es wichtig, das Virusgeschehen an den Schulen zu unterbrechen. Pädagogisch spricht aber wenig für mehr Ferien, und ebenso stellt sich die Frage nach der Betreuung der Kinder.»

Man stehe in engem Kontakt mit Kantonsarzt und Gesundheitsdirektion – und man sei sich bewusst, dass ein Entscheid in dieser Sache rasch gefällt werden müsste.

Bildungsauftrag müsse berücksichtigt werden

Im Kanton Obwalden plant man zurzeit nicht, die Weihnachtsferien vorzuziehen. «Verfrühte Schulferien wären schon ein sehr grosser Eingriff», findet Peter Gähwiler, Sekretär des Bildungs- und Kulturdepartements des Kantons. Auch er betont, dass die Betreuung der Schulkinder während der zusätzlichen Ferientage erst einmal sicher gestellt werden müsse.

Auch dem Kanton Schwyz lag seitens des Schulleiterverbands ein Antrag zu einem vorgezogenen Ferienstart vor, wie Patrick von Bach, Sekretär des Bildungsdepartements, bestätigt. «Das Bildungsdepartement hat diesen jedoch unter Verweis auf den Bildungsauftrag abgelehnt.»

Der Kanton Uri betont ebenfalls den Bildungsauftrag: Ein vorgezogener Ferienstart (oder besser einige Tage Fernunterricht vor den Ferien) würde zwar den Schutz vor einer Ansteckung erhöhen, auf der anderen Seite gefährde dies den Bildungserfolg, erklärt David Zurfluh, Vorsteher des Amts für Volksschulen. «Die Volksschule hat einen Bildungsauftrag, den sie am besten im Präsenzunterricht erfüllen kann.» Ein früherer Ferienstart werde deshalb momentan nicht diskutiert. Hingegen setzt man auf Coronatests: «Mit den seriellen Testungen an den Schulen versuchen wir den Schutz der Schülerinnen und Schüler, aber auch die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts und damit den Bildungserfolg sicherzustellen.» Wo nötig würden Fernunterricht oder auch Quarantänen angeordnet. «Das hat zur Folge, dass sich das Virus in den Schulen weniger stark verbreitet als im Rest der Bevölkerung», so Zurfluh. «Dies obwohl sich die Schülerinnen und Schüler der Volksschule zu einem grossen Teil noch nicht impfen konnten.»