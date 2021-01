Schulraumplanung Stadtluzerner Schulhäuser: Jetzt rollt die grosse Sanierungswelle an – der Überblick in der Infografik Bis 2025 müssen zahlreiche grosse Schulanlagen total saniert werden. Bis dahin wird auch die Zahl der Schüler deutlich steigen. Danach beruhigt sich die Lage an den meisten Orten – mit einer Ausnahme. Robert Knobel 08.01.2021, 12.23 Uhr

Die Stadt Luzern plant die Schulinfrastruktur für die nächsten zehn Jahre. Bei den Prognosen, wie viel Schulraum es in den einzelnen Quartieren konkret braucht, stützt sich die Stadt erstmals auf eine neue Methode: Wurde bisher vor allem das Einwohnerregister als Referenz herangezogen, so wird nun auch die künftige Wohnbautätigkeit und die Fluktuation von Familien berücksichtigt.

So hat sich beispielsweise gezeigt, dass im Wesemlin-Quartier ein Generationenwechsel im Gange ist: Viele ältere Personen ziehen aktuell aus ihren Häusern, neue Familien kommen. Da die Leute aber meist längerfristig im Wesemlin bleiben, wird die Kinderzahl in einigen Jahren bereits wieder zurückgehen. Auch in anderen Quartieren zeichnet ab, dass die Schülerzahlen bis Mitte Jahrzehnt deutlich ansteigen und anschliessend stagnieren oder sinken.

Um die Bedarfsspitze um 2025 abzudecken, will die Stadt Luzern drei neue Schulraum-Module kaufen. Ab August 2022 sollen insgesamt drei Module auf den Schulanlagen Felsberg, Moosmatt und Wartegg stehen. Der Stadtrat beantragt dafür einen Kredit von 16 Millionen Franken.

Module sollen langfristig eingesetzt werden

Die Module sind dabei für eine langfristige Nutzung ausgelegt. Wenn sie auf den oben genannten Schulanlagen nicht mehr gebraucht werden, sollen sie als Ersatzschulraum bei Schulhaussanierungen dienen. Baudirektorin Manuela Jost (GLP) sagt, die Module seien von der Qualität her mit regulärem Schulraum gleichwertig. Sie umfassen jeweils sieben Schulzimmer auf zwei Etagen. Sie sind aus Holz gebaut und erfüllen den Minergie-Standard.

So soll das von der Stadt Luzern entwickelte Schulmodul aussehen. Quelle: Stadt Luzern

Bauboom führt zu massivem Zusatzbedarf im Moosmatt

Doch nicht überall reichen solche Schulraum-Provisorien aus. Im Quartier rund um das Moosmattschulhaus wird das Schülerwachstum derart massiv und anhaltend sein, dass es einen Neubau braucht. Grund sind zahlreiche neue Wohnüberbauungen wie an der Industriestrasse, auf den Arealen von EWL und Neubad, an der Eichwaldstrasse und am Bundesplatz. Die Kinder, die dort wohnen werden, werden alle im Moosmatt zur Schule gehen. Der Erweiterungsbau, der auch mit einer Totalsanierung des Moosmattschulhauses einhergeht, soll 2026 fertig sein. So sieht das Schulhaus derzeit aus:

Das Schulhaus Moosmatt: Hier wird sich die Schülerzahl bis in wenigen Jahren fast verdoppeln. Bild: Pius Amrein (6. Oktober 2020)

Die Stadt Luzern hat im vergangenen Jahr insgesamt 45 Millionen Franken in die Schulinfrastruktur investiert – das ist ein vorläufiger Höhepunkt. Bis zirka 2025 bleiben die Investitionen aber hoch und werden sich auf jeweils durchschnittlich 40 Millionen Franken belaufen. Die mit Abstand grössten Brocken sind dabei die Sanierung und Erweiterungsbauten der Schulhäuser Moosmatt (42 Millionen Franken) und Littau Dorf (50 Millionen Franken). Das Schulhaus Littau Dorf wird nach dem Umbau etwa gleich gross sein wie das Staffeln – und somit zu den grössten Schulhäusern des Kantons gehören.

In den 30er- und 40er-Jahren kommen die nächsten Grossprojekte

Gegen Ende des aktuellen Jahrzehnts wird es dann etwas ruhiger um die Stadtluzerner Schulhäuser. Die grosse Sanierungs- und Erweiterungswelle wird dann vorerst vorbei sein – die jährlichen Investitionen sollen dann auf etwa die Hälfte (20 bis 25 Millionen Franken) sinken. Die nächsten grösseren Investitionen stehen erst in den Dreissiger- und Vierzigerjahren an:

2031-35: Totalsanierung Hubelmatt (28 Millionen) und Würzenbach (17 Millionen).

Totalsanierung Hubelmatt (28 Millionen) und Würzenbach (17 Millionen). 2036-45: Totalsanierung Utenberg (33 Millionen), Wartegg (32 Millionen), Dula/Pestalozzi (25 Millionen), Mariahilf (24 Millionen), Unterlöchli (6 Millionen), Totalsanierung Turnhalle Maihof (10 Millionen).

Offizielle Dokumente: Bericht&Antrag zu den neuen Schulmodulen und Bericht zur Schulraumplanung