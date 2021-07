Schulschluss Leidenschaft im Doppelpack: Diese beiden Primarlehrer-Zwillinge werden nach 40 Jahren pensioniert Otto und Peter Helfenstein haben je rund vier Jahrzehnte als Primarlehrer unterrichtet. Auf Ende Schuljahr treten die Zwillinge in den Ruhestand. Privat haben sie sich stark für den Fussball engagiert. Reto Bieri 03.07.2021, 05.00 Uhr

Zwillinge stehen sich in der Regel sehr nahe. Auch Otto und Peter Helfenstein sind keine Ausnahme. Die beiden haben sogar mehr als 40 Jahre lang den gleichen Beruf als Primarlehrer ausgeübt. Nicht in der selben Gemeinde, aber immerhin im Nachbarort: Peter Helfenstein unterrichtete in Rain 5./6.-Klassen, Otto in Eschenbach 3./4.- und 5./6.-Klassen.

Rund 150 Luzerner Lehrpersonen werden pensioniert. Unter ihnen sind die Zwillinge Peter (links) und Otto Helfenstein. Bild: Pius Amrein (Rain, 28. Juni 2021)

Man merkt rasch: Die Brüder waren Lehrer aus Leidenschaft. Als die beiden 1977 ins Berufsleben starteten, waren Männer noch in der Mehrzahl. Heute ist es auf der Primarstufe umgekehrt. «Wir sind Unikate», sagt Peter Helfenstein und schmunzelt. Über 40 Jahre am gleichen Arbeitsort zu wirken, ist heutzutage selten. Sie seien in den Lehrerteams äusserst gut aufgenommen worden. Damals sei auch die Wertschätzung der Eltern grösser gewesen. «Heutzutage würde ich wohl kaum so lange bleiben», resümiert Otto Helfenstein. In den letzten Jahren wurden für seinen Geschmack zu viele Schulreformen durchgepaukt. Zudem sei die Zusammenarbeit mit den Eltern anspruchsvoller geworden. Otto Helfenstein:

«Uns betraf das etwas weniger, denn wir haben Erfahrung und wurden als ältere Männer mehr respektiert.»

Insbesondere junge Lehrerinnen müssten sich heute einiges anhören von «Helikopter- und Curlingeltern», wie sie Peter Helfenstein nennt. Diese würden ihrem Nachwuchs alle Hindernisse aus dem Weg räumen. «Wegbäselen, wie im Curling.» Zum Glück sei es nur eine Minderheit. In ihrem Berufsleben sei es schon auch zu Schwierigkeiten und Spannungen gekommen, meist bei den Übertrittsverfahren. Etwa 20 Prozent der Eltern seien nicht einverstanden mit der Beurteilung ihrer Kinder, sagt Peter Helfenstein.

Geboren und aufgewachsen sind die Helfenstein-Zwillinge mit drei Schwestern in der Gemeinde Doppleschwand, genauer in der Käserei im Weiler Holz. Otto, der zehn Minuten älter ist, hätte eigentlich in die Fussstapfen des Vaters treten sollen. Doch statt Käser wollte er lieber Kantonsschüler werden, wie sein Bruder. Otto Helfenstein:

«Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und gestand es meinem Vater eines Tages.»

Dieser willigte zu seiner Überraschung ein. Grund: Der Käsermeister hatte wegen mangelnder Milchqualität, die ihm die Bauern ablieferten, gerade schwierige Zeiten durchzustehen. Das wollte er seinem Sohn ersparen.

Nach der Kanti in Schüpfheim begann Peter Helfenstein in Bern ein Sportstudium. Bereits nach einer Woche schmiss er den Bettel hin. «Es war schlicht nicht das Richtige für mich.» Stattdessen schrieb er sich für die Aufnahmeprüfung im damaligen Lehrerinnen- und Lehrerseminar in Hitzkirch ein. Und überredete seinen Bruder, es auch zu versuchen. Beide bestanden und zogen mit 16 für fünf Jahre ins Internat nach Hitzkirch.

FC Eschenbach trifft auf den FC Basel

Auch privat haben sich die eineiigen Zwillinge leidenschaftlich engagiert. Besonders der Fussball hat es ihnen angetan. Otto war 1978 Mitgründer des FC Eschenbach und gehörte dem Vorstand während fast 30 Jahren an. Sein Bruder Peter amtete ab 2008 während sechs Jahren als Präsident. Es war eine von Erfolgen geprägte Zeit. Eschenbach stieg von der 3. Liga bis in die 2. Liga interregional auf.

Im Schweizer Cup durfte man klingende Namen wie den FC Basel und den FC Winterthur auf dem Weiherhaus empfangen. Daneben trainierten die Zwillinge während vieler Jahre Juniorenmannschaften des FCE, auch weil alle ihre Söhne mitkickten. Beide haben je zwei mittlerweile erwachsene Söhne, Peter Helfenstein zudem noch eine Tochter.

Im OK des Open Air Eschenbach

Neben FC-Juniorenlagern organisierten die Brüder auch Schüler-, Ski- und Ferienlager sowie Sporttage. Otto Helfenstein war zudem im OK des legendären Open Air Eschenbachs dabei. Er sagt: «Früher war es selbstverständlich, sich auch neben dem Schulhaus im Dorf zu engagieren.» Er habe dadurch auch viel Wertschätzung und Dankbarkeit erfahren dürfen. Peter Helfenstein war zehn Jahre Feuerwehrkommandant in Rain. Er sagt:

«Wir sind Macher und organisieren gerne. Zudem konnte ich schlecht Nein sagen.»

Manchmal sei er etwas ungeduldig und werde von einigen als «sture Cheib» bezeichnet. «Ich würde sagen, ich bin hartnäckig.» Es sei im Übrigen einer von wenigen Unterschieden zu seinem Bruder. «Otti ist viel gelassener.»

Ein vierbeiniger Begleiter für den Ruhestand

Per Ende Schuljahr werden die Zwillinge, die mittlerweile beide in Emmenbrücke wohnen und im März 65 Jahre alt wurden, pensioniert, zusammen mit rund 150 weiteren Luzerner Lehrpersonen (siehe Kasten). Die beiden haben bereits vor zwei Jahren (Peter) beziehungsweise drei Jahren (Otto) ihr Pensum reduziert, um den Übergang ins Pensionsalter sanfter zu gestalten, sagen die beiden. Otto Helfenstein hat zuletzt an der Primarschule in Hämikon und Gelfingen Stellvertretungen gegeben, sein Bruder hatte in Rain ein kleines Pensum inne. Er bleibt nach den Sommerferien weiterhin Schulmaterialverwalter.

Auch Otto Helfenstein kann sich nicht allzu stark zurücklehnen, denn er besitzt seit kurzem einen Hund. Der junge Labradoodle mini ist ein Geschenk seiner beiden Söhne. «Sie wollen sicher gehen, dass ich mich auch nach der Pensionierung genügend bewege», sagt er und lacht.