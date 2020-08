Schulstart am Montag im Kanton Luzern: Diese Schutzmassnahmen gelten an Gymnasien und Berufsfachschulen Die Gymnasien und Berufsfachschulen starten kommenden Montag ins neue Schuljahr. Die Lernenden der Sekundarstufe ll müssen einen Abstand von eineinhalb Metern einhalten. Wo dies nicht möglich ist, gilt eine Maskentragpflicht. 12.08.2020, 12.03 Uhr

Schutzmasken und Desinfektionsmittel auf einem Tisch in einem Schulzimmer. Symbolbild: Anthony Anex/Keystone

(dvm) Der Schulstart für die Gymnasien und Berufsfachschulen steht kurz bevor. Dieses Jahr gelten coronabedingt spezielle Regelungen für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrpersonen.

Vor den Sommerferien informierten die Dienststellen Gymnasialbildung respektive Berufs- und Weiterbildung über die Schutzkonzepte für den Schulbeginn, inklusive einer Maskentragpflicht. Nun sind gewisse Anpassungen und Konkretisierungen vorgenommen worden, die am Mittwochvormittag den Schulen, den Lehrpersonen und den Lernenden mitgeteilt wurden, so der Kanton in einer Mitteilung. Das Bildungs- und Kulturdepartement sieht nach Konsultation des Kantonalen Führungsstabes und in Koordination mit den anderen Bildungsstufen folgende Schutzmassnahmen vor:



Untergymnasium (7. bis 9. Klasse):

Keine Maskentragpflicht während des Unterrichts, analog dem Schutzkonzept für die Sekundarschulen. Ausnahme: Maskentragpflicht im Fach Hauswirtschaft und in den Gängen und Begegnungszonen des Schulhauses. Die Masken (Hygiene- oder Textilmasken) bringen die Lernenden selbst mit.



Sekundarstufe ll: Gymnasium (Kurzzeitgymnasien, 10. bis 12. Klassen Langzeitgymnasien), Berufsfachschulen, Fachmittelschulen, Zentrum für Brückenangebote:

Im Schulzimmer muss der Schutzabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Falls dies nicht möglich ist, gilt Maskentragpflicht.

In allen weiteren geschlossenen Räumen des Schulgebäudes, inklusive Gängen und Begegnungszonen, gilt eine generelle Maskentragpflicht, nicht aber in den Aussenräumen. Der Sportunterricht findet wie geplant und ohne Masken statt, allerdings wird auf Kontaktsportarten verzichtet. Die Lernenden bringen ihre Masken selbst mit. Den Lehrpersonen der kantonalen Schulen stellt das Bildungs- und Kulturdepartement Masken zur Verfügung.



Schutz für besonders gefährdete Personen

Für bestimmte Personen kann die Ansteckung mit dem neuen Coronavirus gefährlich sein. Die Schulen stehen in der Pflicht, diese Personen besonders zu schützen. Entsprechend sieht man in diesen Fällen eine generelle Maskentragpflicht vor, sowohl für die Betroffenen als auch für die Lernenden, ungeachtet der Schulstufe.

Schutzkonzept Kantonsschulen

Schutzkonzept Berufsfachschulen

Bereits vergangene Woche wurde das Schutzkonzept für die Volksschulen veröffentlicht. Grundsätzlich gelte es zu verhindern, dass es zu Ansteckungen an den teilweise grossen Schulen kommt – insbesondere auch im Hinblick auf die Zeit, in der sich wieder mehr Personen in geschlossenen Räumen aufhalten. Die Lage mit den aktuellen Fallzahlen werde regelmässig neu beurteilt und je nach Situation sind angepasste Massnahmen an den Schulen möglich.

Folgt mehr.