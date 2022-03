Schulstart Wirren um Software Educase: Luzerner Schulen sind gerüstet Sollte heute die Surseer Entwicklerfirma bei Educase den Stecker ziehen, greifen die betroffenen Schulen auf andere Programme zurück. Der Luzerner Gemeindeverband schreibt derweil Klartext. Alexander von Däniken 06.03.2022, 05.00 Uhr

Die Entwicklerfirma der Schulverwaltungssoftware Educase könnte ab Montag die Betreuung des Programms einstellen. Bild: Manuela Jans-Koch (Sursee, 28. Juni 2021)

Funktioniert es oder nicht? Die Frage beschäftigt seit heute die Volksschulen in 63 der 80 Gemeinden. Sie arbeiten mit dem Verwaltungsprogramm Educase. Ob es am ersten Tag nach den Fasnachtsferien noch läuft, ist unklar. Die Entwicklerfirma, die Base-Net Education AG, hat den Programmstopp in Aussicht gestellt, für den Fall, dass es mit dem Kanton Luzern keine Einigung gibt. Doch die Verhandlungen ziehen sich hin. Der Verband der Luzerner Gemeinden (VLG) äusserte sich vor Ferienschluss auf Anfrage zuversichtlich, dass sich die Schulen auf einen allfälligen Programmstopp genügend vorbereitet haben.

Weiterarbeiten mit Educase hat erste Priorität

Eine Umfrage unter den Schulen bestätigt die Einschätzung. So sagt der Leiter der Stadtschulen Sursee, Philipp Calivers:

«Wir sind gerüstet. Sollte Educase abgestellt werden, arbeiten wir erst einmal übergangsweise mit ‹Lehreroffice› weiter und werden allenfalls auf das Vorgängerprogramm des Luzerner Schulleiterverbands zurückkehren.»

Das Aufbereiten der Daten sei zwar aufwendig, aber machbar gewesen. In erster Priorität hofft Calivers, dass Educase möglichst geräuschlos weiterbetrieben werden könne, bis eine neue Software einsatzbereit sei. «Wenn das nicht geht, zählen wir auf die Weiterführung der bisher erfolgten Hilfe durch die kantonale Dienststelle Volksschulbildung bei der Aufrechterhaltung des Betriebs.» Dass der Kanton beim Programm die Reissleine gezogen hat, überrascht den Schulleiter nicht. Dass das Ende nun so schnell kommen könnte, sei nicht absehbar gewesen.

Unabhängig davon, ob die Schulen auf alte Programme zurückgreifen müssen oder mit Educase weiterarbeiten können: Bis eine neue Lösung steht, will der Kanton diese neue Lösung vorantreiben. Stellvertretend für die Schulverwaltungen, die in den letzten Monaten zu viel Zusatzaufwand gezwungen wurden, wünscht Calivers für den neuen Anlauf, dass sich Kanton und VLG für eine Software entscheiden, die sich in Schulverwaltungen schon bewährt habe: «Das Programm muss in der Anwendung überzeugen und zuverlässig sein.»

«Erwartungen nicht erfüllt»

Der VLG schreibt derweil in der aktuellsten Ausgabe der Verbandszeitschrift «Gazette» zu den Wirren um Educase Klartext. So hätten zwar offiziell «unterschiedliche Auffassungen über den bisherigen inhaltlichen und zeitlichen Projekterfolg» zum Scheitern geführt.

Diese Differenzen habe es aber nur zwischen Firma auf der einen Seite und VLG und Kanton auf der anderen Seite gegeben. «Die quantitativen und qualitativen Erwartungen konnten nicht erfüllt werden. Bei der Abwicklung und dem bisherigen Projekterfolg vermochte Educase nicht zu genügen.»