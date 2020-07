Schulüberprüfung im Kanton Luzern – zwei Bereiche weisen Verbesserungspotenzial auf Die Luzerner Regierung hat die externe Schulevaluation untersuchen lassen, die der Kanton seit 2005 kennt. Die Praxis der Schulüberprüfung erhält gute Noten. Experten sehen aber dennoch Verbesserungspotenzial in zwei Bereichen. 07.07.2020, 09.25 Uhr

Die externe Schulevaluation war in der Vergangenheit in der politischen Ecke auf Skepsis gestossen. Der Regierungsrat liess daraufhin einen Bericht erstellen, den er am Dienstag veröffentlichte. Neben der Bildungskommission und den Schulleitungen kommen darin auch drei externen Bildungsexpertinnen zu Wort.