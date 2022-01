Pannensoftware war auch für Luzerner Kantonsschulen geplant

Schulverwaltung Pannensoftware hätte auch an Luzerner Gymis und Mittelschulen eingesetzt werden sollen Externe Fachleute sollen prüfen, ob die Schulsoftware Educase für die Volksschulen der Luzerner Gemeinden noch zu retten ist. Nun zeigt sich: Das Programm war auch für die kantonalen Schulen geplant. Nur wurde dort die Reissleine frühzeitig gezogen. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 20.01.2022, 05.00 Uhr

Die Kantonsschulen, auch jene am Alpenquai, haben eine neue Schuladministrationssoftware erhalten. Bild: Pius Amrein (18. Mai 2020)

Es ist noch eine grosse Baustelle, das Schulverwaltungsprogramm Educase. Statt in allen 80 arbeiten die Volksschulen der Luzerner Gemeinden erst in rund 30 Gemeinden mit dem Produkt der Surseer Firma Base-Net Education AG. Und das mehr schlecht als recht: Educase ist im letzten August durch eine Teilabnahme gerasselt, wie unsere Zeitung aufgedeckt hat. Derzeit läuft eine Mediation mit allen involvierten Parteien.

Ausserdem sollen externe Fachleute die Vorgänge rund um das Programm untersuchen. Das hat der Megger Gemeindepräsident und GLP-Kantonsrat Urs Brücker kürzlich mit einer dringlichen Motion gefordert. Die Chancen stehen gut, dass der Vorstoss bereits an der kommenden Session vom 24. und 25. Januar behandelt und überwiesen wird. Denn in den Gemeinden steigt parallel zu Kosten und Aufwand auch der Unmut.

Rektoren pochten auf Projektabbruch

Wie sich jetzt zeigt, sind die Gymnasien und kantonalen Mittelschulen einem ähnlichen Schicksal noch rechtzeitig entkommen. Mit Edustar hätten auch ihre Verwaltungen eine einheitliche Software erhalten sollen. Der ähnliche Name ist nicht zufällig: Dahinter stand ebenfalls Educase der Base-Net Education AG. Das Projekt taucht in öffentlich einsehbaren Dokumenten noch bis 2018 auf. Danach nicht mehr.

Wie mehrere Quellen gegenüber unserer Zeitung sagen, hätten die Rektoren auf einen Abbruch gepocht, bevor das Programm auf den ersten Rechnern installiert worden sei. Die Software habe schlicht einen schlechten Eindruck hinterlassen. Seither habe man sich auf den gemeinsamen Betrieb des Konkurrenzprogramms Schulnetz geeinigt. Es sei zwar eine Umstellung und viele Funktionen seien neu, aber immerhin funktioniere die Software.

Abgebrochenes Projekt kostete über 700'000 Franken

Das kantonale Bildungs- und Kulturdepartement bestätigt auf Anfrage, es habe mit der Base-Net Education AG das Projekt für die Einführung der Schuladministrationssoftware für die kantonalen Gymnasien und Berufsfachschulen im gegenseitigen Einvernehmen per 31. Oktober 2019 beendet. Über die näheren Einzelheiten hätten sich die Parteien zur Verschwiegenheit verpflichtet. Und: «Die im Jahresabschluss 2019 ausgewiesenen externen Gesamtkosten betragen 717'000 Franken.»

Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann erklärt: «Das Bildungs- und Kulturdepartement hat mittlerweile das Nachfolgeprojekt Sprint mit Schulnetz für die kantonalen Schulen an den Gymnasien erfolgreich eingeführt.» Die Implementierung der Schuladministrationssoftware erfolge etappenweise, so stünden in diesem Schuljahr die Berufsfachschulen auf dem Programm. Bis im Frühling 2023 sollen somit auch alle Berufsbildungszentren von der neuen Software profitieren können. Das parallel laufende Projekt für die Einführung von Educase an den Volksschulen sei von der Auflösung des Projekts für die kantonalen Schulen nicht betroffen gewesen.

Experte begrüsst Idee, Projekt extern zu untersuchen

Zurück zu den Gemeinden. Jemand, der in Frage kommt, um die Probleme um Educase zu untersuchen, ist Josef Schreiber. Der IT-Berater verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in Informatikstrategien, IT-Beschaffungen, Controlling und Qualitätssicherung. Zu seinen Kunden zählten schon der Bund, verschiedene Kantone und rund 50 Gemeindeverwaltungen. In letzter Zeit befasst sich Schreiber vermehrt mit IT-Projekten für Schulen. Dieses Jahr erscheint die sechste Ausgabe seines Buchs «Beschaffung von Informatikmitteln: Pflichtenheft, Evaluation, Entscheidung».

Zum konkreten Fall um Educase und um die Base-Net Education AG könne er zwar keine Aussagen machen, so der pensionierte, aber nach wie vor viel gefragte Fachmann. Er begrüsse jedoch, dass das Projekt extern untersucht werden soll.

Gemeinden und Schulen sollen auf bewährte Produkte setzen

Generell rät Schreiber den Gemeinden und Schulverwaltungen, auf bewährte Produkte zu setzen. Denn die Anforderungen auf technischer Ebene seien vielfältig und müssten von Beginn an durchdacht sein. «Auch dürfen sich die Auftraggeber nicht blenden lassen. Oft versprechen die CEOs oder die Verkäufer der Entwicklerfirmen zu viel.» Auf der anderen Seite mangle es bei den Auftraggebern nicht selten an der nötigen Fachkompetenz, um einzuschätzen, ob Funktionen oder Umfang überhaupt möglich seien.

«Darum müssen in den Verträgen alle Details geregelt sein – bis hin zur Frage, was geschieht, wenn in einem bestimmten Zeitraum Teile des Produkts nicht oder ungenügend funktionieren.»

Entsprechend müssten im Kanton Luzern bei einer externen Untersuchung die Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen sowie Verträge studiert werden. Weiter sollte laut Schreiber die Entwicklerfirma auf die Kompetenzen überprüft und deren Meinung eingeholt werden. «Auch ein Augenschein beim Kunden, im Kanton Luzern, also einer Gemeinde, die mit Educase arbeitet, kann sich lohnen.» Sind die Punkte analysiert, was laut Schreiber nicht mit riesigem Aufwand verbunden ist, könne eine Empfehlung abgeben werden, ob das Projekt unter Auflagen weitergeführt oder beerdigt wird.

Ist das «Gerüst» des Programms schon fehlerhaft?

Entscheidend für oder gegen eine Weiterführung dürfte die eingesetzte Architektur der Software sein, wie mehrere Fachleute gegenüber unserer Zeitung erklären. Wenn schon das Gerüst fehlerhaft sei, könne die Fassade noch so oft ausgebessert werden – es nütze nichts, sagt ein Experte, der nicht namentlich genannt werden will.

Bei Schulen kämen im Vergleich zu einer Firma noch weitere Schwierigkeiten hinzu. «Schulen sind äusserst komplexe Gebilde mit unzähligen Schnittstellen, die funktionieren müssen.» Das beginne mit unterschiedlichen Betriebssystemen auf verschiedenen Geräten und sei mit der Anbindung von Mittagstischen und zum System der Einwohnerkontrolle noch lange nicht fertig.

Bei komplexen IT-Projekten komme es auf die jeweilige Erwartungshaltung der Entwickler und der Besteller an, sagt Digitalisierungsexperte Kevin Klak. Der Luzerner unterstützt als «Digitalrat» mit seiner Firma diverse Unternehmen bei der digitalen Transformation. Er macht immer wieder die Erfahrung, dass Entwickler eher davon sprechen, was möglich wäre, während Besteller davon ausgehen, dass dies bei gleichbleibendem Preis und bei gleicher Dauer auch so herauskomme. «Umso wichtiger ist es, wenn Firmen wie Verwaltungen schon zu Beginn externe Fachleute hinzuziehen, um Missverständnisse und Illusionen gar nicht entstehen zu lassen», so Klak. Ob es im konkreten Fall eine externe Begleitung gab oder gibt, ist unklar.