Kommentar Schutzkonzepte für FCL und KKL: Für Applaus ist es noch zu früh Es ist richtig, dass der Kanton Luzern für Grossanlässe, wie es Konzerte im KKL und FCL-Spiele in der Swissporarena sind, mit verschiedenen Ellen misst. Doch die Bewährungsprobe steht noch aus. Alexander von Däniken 23.09.2020, 17.53 Uhr

Alexander von Däniken

Jetzt herrscht beim FC Luzern und beim Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL) Gewissheit. Vertreter des grössten Sportvereins und des grössten Konzerthauses der Zentralschweiz haben gestern ihre vom Kanton bewilligten Schutzkonzepte präsentiert. Diese gelten ab Oktober und unterscheiden sich so stark voneinander wie eine Violine von einem Fussball. Das ist richtig so.

Im KKL dürfen Konzerte vor 1900 Besuchern stattfinden. Die Argumente für das volle Haus sind einleuchtend: Die Gäste werden dosiert in und aus dem Saal gelassen, Pausen und Verpflegung gibt es nicht. Bei FCL-Spielen dagegen ist der Kanton strenger als der Bund: Statt zwei Drittel der Zuschauerkapazität bewilligt er vorerst nur eine Auslastung von 51 Prozent, also 7300 Fans. Im Gegensatz zum KKL darf im Stadion allerdings konsumiert werden – empfoh­len wird, Bier und Bratwurst auf dem Sitzplatz zu geniessen. Und anders als im KKL ist es bei fast vier Mal mehr Matchbesuchern schwieriger, Menschenansammlungen in den Gängen zu verhindern. Dass im Stadion strengere Regeln gelten als im KKL, ist deshalb gerechtfertigt.

Gemein ist den Konzepten, dass die Match- wie die Konzert­besucher eine Maske tragen müssen. Ausserdem lösen sie bei den KKL- und FCL-Verantwortlichen ähnliche Worte des Dankes gegenüber dem Kanton aus. Diesem ist es offenbar gelungen, die wirtschaftlichen Interessen der so unterschiedlichen Institutionen angemessen zu berücksichtigen. Trotzdem ist es für Applaus zu früh. Es muss sich noch zeigen, ob der Kanton beim KKL nicht zu grosszügig ist. Und auch beim FC Luzern ist Zurückhaltung angebracht. Denn Fans sind im Stadion einfacher zu kontrollieren als im Rest der Stadt. Das Verhalten der Besucher auf öffentlichen Plätzen vor oder nach den Veranstaltungen ist denn auch die grösste Unbekannte: Was passiert etwa rund um das FCL- Fanlokal Zone 5 beim Bundesplatz?

Ähnliche Fragen stellen sich auch mit Blick auf die nächste Fasnacht: Obwohl die grossen Umzüge bereits abgesagt sind, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Februar Hunderte oder gar Tausende Fasnächtler in der Stadt aufhalten. Die Regierung lässt es bei einem Appell an die Eigenverantwortung bewenden. Ob das reicht?