Luzern: Am Montag starten die Coronatests in den Primarschulen

Schutzmassnahmen Schulen weiten Reihentests teils auf den Kindergarten aus Ab nächster Woche können auch Primarschulkinder regelmässig in der Schule auf das Coronavirus getestet werden. Manche Schulleitungen gehen noch einen Schritt weiter und bieten die Tests ebenso für Kindergärtler an. 06.01.2022

Noch bis Freitag werden die PCR-Spucktests nur Schülerinnen und Schülern ab der Oberstufe zur Verfügung gestellt, ab Montag müssen dann auch die Luzerner Primarschulen einmal wöchentlich die freiwilligen Reihentests anbieten.

In anderen Kantonen, wie hier im Tessin in Chiasso, gibt es die Spucktests in den Primarschulen schon. Bild: Keystone/Davide Agosta

So kommen zu den bisher 16'000 Jugendlichen über 32'000 weitere Kinder für die Tests in Frage. Mehrkosten entstehen für den Kanton dadurch keine, der Bund übernimmt diese. Die Ausweitung auf die Primarstufe war ursprünglich per 3. Januar, also zum Schulanfang, geplant. Seitens der Schule Horw etwa hiess es, die kantonale Logistik könne die Tests auf diesen Zeitpunkt hin nicht bereitstellen. Der Kanton wiederum gab als Grund an, dass die Schulleitungen und Lehrpersonen diese Woche erst noch instruiert werden müssten. Wie auch immer: Der Start wurde verschoben.

Nun sagt Regula Huber, Mediensprecherin des kantonalen Bildungsdepartements:

«Aus technischer Sicht ist alles vorbereitet. Wir haben vom Labor die Bestätigung und Zusicherung, dass sie das zusätzliche Testvolumen stemmen können, das mit der Ausdehnung des repetitiven Testens in den Primarschulen entsteht.»

Sofern die Schulen das Material rechtzeitig bestellt hätten, stehe einer Einführung ab kommender Woche nichts im Wege.

Vereinzelt kritische Stimmen, sonst kaum Widerstand

Auf die Frage, wie die neue Anforderung bei den Schulen angekommen sei, antwortet Huber: «Es gab vereinzelt kritische Stimmen aus den Schulen, insbesondere ging es dabei um den Mehraufwand für die Lehrpersonen, die bereits viele zusätzliche Aufgaben rund um die Schutzmassnahmen und die Bewältigung der Coronapandemie an den Schulen leisten.» Dagegen gesträubt habe sich aber keine Schulleitung.

Wie hoch die Testbereitschaft in der Primarstufe ist, ist noch unklar. Huber:

«Wir hoffen, dass sich möglichst viele Kinder testen lassen.»

Derzeit sind die Schulen immer noch damit beschäftigt, die Einverständniserklärungen der Eltern einzuholen. Nachdem die Testungen effektiv gestartet haben, wird der Kanton die Testquote erheben.

Jene der Sekundarschülerinnen und -schüler erhob der Kanton Anfang Mai 2021; damals betrug sie rund 75 Prozent. Dabei gibt es aber grosse regionale Unterschiede. So teilt der Co-Schulleiter von Schüpfheim, Thomas Schöni, etwa mit, dass sie bei ihnen «keine 50 Prozent» betrage.

Ausweitung der Tests auch im Interesse der Eltern

Schüpfheim gehört zu jenen Schulgemeinden, welche die Reihentests schon ab dem Kindergarten durchführen. «Die Logistik steht ohnehin bereit – also sollen Eltern, die ihre Kinder regelmässig testen lassen möchten, unabhängig von der Stufe die Möglichkeit dazu erhalten», so die Überlegung dahinter.

Gleiches in Horw. Rektor Daniel Bachmann begründet den Entscheid damit, dass Kindergartenkinder «genauso Trägerinnen und Träger von Coronaviren» sein können. Hinzu komme, dass der Kindergarten die einzige Stufe sei, in der für die Kinder keine Maskenpflicht gelte. «Zwar sind sie selbst relativ wenig gefährdet, doch es geht auch um die Lehrpersonen, die, so gut es geht, geschützt werden sollen.» Ausserdem hätten sich bereits vor den Weihnachtsferien einige Eltern besorgt darüber gezeigt, dass ihre Kinder das Virus von der Schule nach Hause bringen könnten. Schliesslich steckten sich bis vor kurzem Kinder und junge Erwachsene bis 19 Jahre verhältnismässig am häufigsten mit Corona an. «Durch das erweiterte Angebot wollen wir also nicht nur die Lehrpersonen und Kindergärtler, sondern auch die Familien der Kinder schützen», sagt Bachmann.

Lehrerinnen- und Lehrerverband spricht sich für Ausweitung aus

Nebst Schüpfheim und Horw bieten laut Schulwebseiten etwa auch Grosswangen, Menznau oder Schlierbach Tests ab dem Kindergarten oder der Basisstufe an. Eine Übersicht aller Luzerner Gemeinden mit diesem Angebot gibt es nicht. Da den Schulen eine Ausweitung des obligatorischen Testangebots ab der 1. Primarstufe freigestellt ist, müssen sie dies dem Kanton nicht melden. Auch Alex Messerli, Präsident des Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverbands hat keine Kenntnis darüber, welche Schulen schon im Kindergarten testen. Eine offizielle Empfehlung diesbezüglich gab der Verband zwar keine heraus, Messerli hält aber fest:

«Je mehr getestet wird, desto grösser ist die Chance, Ansteckungsketten unterbrechen zu können.»

