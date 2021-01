Schwarzenberg Alkoholisierter Autofahrer fährt in Holzabschrankung Ein Autolenker ist am Samstagabend mit seinem Fahrzeug ins Schlittern geraten und in einen Holzzaun gefahren. Eine Beifahrerin wurde verletzt und musste ins Spital gefahren werden. 18.01.2021, 15.15 Uhr

(zim) Am Samstag, 17. Januar, fuhr ein 28-jähriger Mann nach 21 Uhr mit seinem Auto vom Holderchäppeli in Richtung Schwarzenberg. Im Gebiet Lifelen kam das Auto ins Schlittern und von der Strasse ab, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Das Auto kollidierte mit einer Holzabschrankung.