Allmend Luzern: Verkehrschaos vor und nach Schweiz-Bulgarien

Schweiz-Bulgarien in Luzern Chaos nach Nati-Spiel: Autos verlassen Parkplatz via Fussballfeld und Veloweg Zu viele Autos, zu wenig Parkplätze: Auf der Luzerner Allmend herrschten rund ums Nati-Spiel teils chaotische Zustände. Der Organisator und die Stadt nehmen Stellung. Roman Hodel Jetzt kommentieren 16.11.2021, 19.31 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Was für ein Spiel! Was für ein Sieg! Was für ein Stau! Wer am Montagabend mit dem Auto zum denkwürdigen und alles entscheidenden WM-Qualifikationsspiel Schweiz-Bulgarien in der Luzerner Swisspor-Arena wollte, brauchte Geduld. Viel Geduld. Fans berichten uns, dass auf der Horwerstrasse zeitweise gar nichts mehr ging. Offenbar genügte das Parkplatzangebot auf der Allmend nicht. Als Folge davon parkierten zahlreiche Fans – man sah Nummernschilder aus allen Schweizer Kantonen – ihre Karossen in den umliegenden Quartieren. Parallel dazu erlaubte der Sicherheitsdienst nach 20 Uhr das Parkieren auf zwei Wiesen neben dem offiziellen Kiesparkplatz auf der Allmend, der rund 1000 Autos fasst. Die letzten Fans erreichten das Stadioninnere erst um 21.15 Uhr – da waren in der Swisspor-Arena schon 30 Minuten gespielt.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

SRF