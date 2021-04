Logiernächte Schweizerinnen und Schweizer entdecken Luzern: So viele Übernachtungen wie noch nie im Sommer Die Luzerner Hotels und Kurbetriebe mussten im vergangenen Jahr einen markanten Rückgang der Gästezahlen hinnehmen. Trotzdem gab es auch erfreuliche Entwicklungen. 06.04.2021, 09.19 Uhr

(jus) Die Hotels und Kurbetriebe im Kanton Luzern verzeichneten im vergangenen Jahr rund 1,06 Millionen Logiernächte. Dies entspricht dem tiefsten Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 1992, wie Lustat Statistik Luzern mitteilt. Im Vergleich zum Vorjahr betrug die Abnahme 52,4 Prozent.

Wenig Besucherinnen und Besucher beim Löwendenkmal: Besonders die Gäste aus den USA und China blieben 2020 aus. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 13. Juli 2020)

Der Grund für den markanten Rückgang war das Ausbleiben der ausländischen Gäste infolge der Coronapandemie. Ihre Zahl nahm im Vorjahresvergleich um 77,8 Prozent ab. Bei den für den Luzerner Tourismus bedeutendsten Herkunftsländern USA und China waren sogar Rückgänge um mehr als 90 Prozent zu verzeichnen. Unter den ausländischen Gästen bildeten 2020 die Gäste aus Deutschland die mit Abstand grösste Gruppe. Ihr Anteil an den Logiernächten aller ausländischen Gäste im Kanton betrug 33,5 Prozent.

So viele Schweizer Gäste wie noch nie im Sommer

Die Übernachtungszahlen der Schweizer Gäste veränderten sich im Vorjahresvergleich kaum (-1,0 Prozent). In den Monaten Juli, August, September und Oktober wurden bei dieser Gästegruppe gar Rekordwerte verzeichnet. Am höchsten war die Zahl im Juli mit 110'400 Übernachtungen. Insgesamt verbrachten Gäste aus der Schweiz mehr als 725'000 Nächte im Kanton Luzern, was rund zwei Drittel aller Logiernächte entspricht.

Positiv zu werten ist, dass die mittlere Aufenthaltsdauer in den Hotels und Kurbetrieben 2020 gegenüber dem Vorjahr leicht zunahm. Sie betrug 1,9 Nächte (2019: 1,7 Nächte). Damit liegt der Wert indes immer noch tiefer als der gesamtschweizerische Durchschnitt von 2,2 Nächten.