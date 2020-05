Schweizer mögen es lieber privat: Mobility stellt App für Mitfahrgelegenheiten ein Die Nachfrage fürs App Mobility-Carpool, welche das Unternehmen vor zwei Jahren lanciert hatte, sei zu tief gewesen. 11.05.2020, 15.06 Uhr

Bild: Keystone

(cg) Seit 2018 biet Mobility die Mitfahr-App Mobility-Carpool an. Über sie lassen sich sowohl Fahrten mit Carsharing-Autos als auch mit Privatautos teilen. Damit ist per 13. Mai 2020 vorerst Schluss, wie das Unternehmen mit Sitz in Rotkreuz mitteilt. «Es kamen nicht genügend Nutzer und somit auch nicht genügend Mitfahrgelegenheiten zusammen», wird Mobility-Geschäftsführer Roland Lötscher in der Mitteilung zitiert.