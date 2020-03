Schweizer Mundart am Blue Balls Festival: Patent Ochsner spielen am Eröffnungsabend im KKL Am 17. Juli tritt die Berner Mundartband Patent Ochsner im KKL Luzerner Saal auf. Die Schweizer Erfolgsband spielt zum ersten Mal am Blue Balls Festival. 11.03.2020, 12.36 Uhr

(rai) Das Blue Balls Festival in Luzern findet diesen Sommer bereits zum 28. Mal statt. In etwa so lange schon gibt es auch die 1990 gegründete Berner Band Patent Ochsner bereits. Nun tritt die Mundartband zum ersten Mal am Blue Balls Festival auf, wie die Veranstalter mitteilen. Und zwar am 17. Juli im KKL Luzerner Saal, an der sogenannten «Opening Night».