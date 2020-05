Laurent Prince wird Direktor der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung Die Delegierten der Rollstuhlclubs haben an der Delegiertenversammlung der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung (SPV) Laurent Prince zum Direktor ernannt. Mit Olga Manfredi wurde erstmals eine Frau zur Präsidentin gewählt. 08.05.2020, 17.00 Uhr

Laurent Prince. Bild: PD

(zim) Der Zentralvorstand der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung (SPV) stellte den Antrag an die Delegiertenversammlung (DV), Laurent Prince zum Direktor zu ernennen. Die Vertreter der 27 Rollstuhlclubs sind an der DV vom 2. Mai der Empfehlung gefolgt, wie die SPV am Freitag mitteilte. Laurent Prince wird die Stelle per 1. August 2020 antreten.