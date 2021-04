Social Media Challenge Wegen Lizenzgebühren: Schweizer Paraplegiker-Zentrum löscht Jerusalema-Video Weil sie keine weiteren Lizenzgebühren zahlen wollten, hat das Schweizer Paraplegiker-Zentrum ihr Jerusalema-Video anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums wieder aus dem Internet entfernt. Stefanie Geske 16.04.2021, 09.34 Uhr

Mitarbeitende der Schweizer Paraplegiker-Gruppe bei der Jerusalema-Challenge. Bild: PD

Das im September veröffentlichte Jerusalema-Video der Schweizer Paraplegiker-Gruppe in Nottwil ist Geschichte. Genauer gesagt: Es wurde gelöscht. Das Video, welches durch die Decke ging und seit seiner Veröffentlichung am 1. September 2020 auf Youtube rund 390'000 Aufrufe und auf Facebook gar über 580'000 Aufrufe zählte, ist im Internet nicht mehr aufzufinden.

«Wir haben es vom Netz genommen», erklärt Simon Rohrer von der Unternehmenskommunikation der Schweizer Paraplegiker-Stiftung. Grund dafür sei die Lizenzgebühr für die Nutzung der Musik des Künstlers Master KG gewesen.

«Wir konnten uns gütlich mit Warner Music einigen. Teil der Einigung war die Entfernung der Videos.»

Damit nun also keine weiteren Lizenzgebühren anfallen, habe man sich für das Löschen des Videos entschieden.

Für das Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ) war das vergangene Jahr in vielerlei Hinsicht ein spezielles. So feierte es 2020 ihr 30-jähriges Bestehen. Da die Bevölkerung wegen der Pandemie zum Feiern nicht nach Nottwil gehen konnte, wollte das SPZ «raus zur Bevölkerung». Mitarbeitende mit und ohne Rollstuhl haben sich mit dem Jerusalema-Tanz an die Bevölkerung gewandt: Als Dank für die jahrelange Unterstützung für Querschnittgelähmte. Und als Zeichen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen Teil der Gesellschaft sind.

Das 30-Jahre-Jubiläumsfest wurde aufgrund der Corona-Situation auf den 12./13. Juni 2021 verschoben.