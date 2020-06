Schweizerfahne an der Felswand hoch über Vitznau wird trotz Corona aufgehängt Nachdem aufgrund der Corona-Massnahmen lange ungewiss war, ob die Schweizerfahne am Steigelfaddosen in Vitznau auch dieses Jahr aufgehängt werden kann, wird die 31 Quadratmeter grosse Fahne nun auch dieses Jahr montiert – zu ihrem 20. Jubiläum. 17.06.2020, 09.10 Uhr

Auch dieses Jahr wird die riesige Schweizerfahne am Felsen montiert. Bild: Peter Appius, 23. Juli 2005

(sre) Auch das Museum Vitznau-Rigi mit der Retrospektive zur Fahne ist seit dem 10. Juni wieder offen. Am 5. September soll beim Schulhaus in Vitznau zudem ein Jubiläumsfest stattfinden, wie es in einer Mitteilung heisst. «Wir hoffen sehr, dass bis dahin nicht nur die grosse Schweizerfahne ihren 20. Auftritt am Felsen gut überstanden hat, sondern auch wir alle als Gesellschaft und einzelne Menschen darin wieder etwas in die Selbstverständlichkeit zurückgefunden haben», so die Veranstalter weiter.