Schweizerhof-Chilbi hat zu Spitzenzeiten eine kritische Grösse Die Verantwortlichen der Schweizerhof-Chilbi reagieren, um die Maskenpflicht besser durchzusetzen. Das ist gut, weil der Anlass gerade am Wochenende doch recht viel Publikum anzieht. Roman Hodel 07.10.2020, 07.45 Uhr

Dass Private rund um den Luzerner Schweizerhof kurzfristig eine Määs-Alternative auf die Beine gestellt haben, ist löblich. Wenigstens ein bisschen Chilbi-Stimmung in diesem chilbilosen Herbst. Man staunt dann aber schon, wenn am Wochenende zeitweise Besucher in doch hoher Zahl zwischen den Bahnen und Ständen zirkulieren – und davon viele ohne Maske, obschon Maskenpflicht gilt.

Gewiss, der Anlass findet an der frischen Luft statt. Und ein Vergleich etwa mit einem FCL-Match hinkt insofern, weil dies eine Veranstaltung mit klar über 1000 Leuten ist und die Fans zweimal 45 Minuten nebeneinandersitzen. Wenn auch mit Abstand. Doch auch im Stadion zirkulieren die Besucher etwa in der Pause – und müssen die Maske zwingend tragen, notabene scharf beobachtet von der Security.

Zumindest ausserhalb der Spitzenzeiten ist das Besucheraufkommen an der Schweizerhof-Chilbi kaum grösser als am Wochenmarkt an der Reuss. Und dort gilt bekanntlich keine Maskenpflicht. Sind jedoch so viele Leute auf dem Areal wie am letzten Wochenende, erhält die Chilbi eine kritische Grösse. Dass am kommenden Wochenende eine Aufsichtsperson die Maskenpflicht durchsetzen soll, ist deshalb zu begrüssen. Noch besser wäre wohl eine Zutrittskontrolle. Doch das ist zugegeben kostspielig und zeigt letztlich das Dilemma, in welchem die Veranstalter coronakonformer Anlässe stecken.