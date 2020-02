«Schweizerhof» in Weggis öffnet wieder Das Hotel und Restaurant Schweizerhof in Weggis feiert am Sonntag, 1. März, ab 14 Uhr Wiedereröffnung unter neuer Pächterschaft. 27.02.2020, 19.42 Uhr

Öffnet am 1. März 2020: Das Hotel und Restaurant Schweizerhof in Weggis PD

(mim) Wie es in einer Mitteilung heisst, verfügt die Familie Lui über jahrelange Erfahrung in der Gastronomie-Branche unter anderem in Ibach und Gersau. Die Gäste können demnach «eine Mischung aus asiatischer und europäischer Küche» erwarten, wie es heisst.