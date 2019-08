Schwerer Schicksalsschlag für Donghua Li Der siebenjährige Sohn des in Adligenswil wohnenden Schweizer Olympiasiegers Donghua Li ist vor wenigen Tagen verstorben.

(lil) «Heute Morgen haben wir die traurige Nachricht vom Tod unseres Schülers [...] erhalten», schrieb die Schulleitung von Adligenswil am Mittwoch in einem Brief an die Eltern. Dieser liegt Radio Pilatus und Tele 1 vor. Der siebenjährige Sohn von Donghua Li wäre diesen Sommer in die erste Klasse gekommen. Während des Sommers sei er an Krebs erkrankt, wie im Brief der Schule steht. Seine Mitschülerinnen und Mitschüler seien am Donnerstagmorgen über den Schicksalsschlag informiert worden, berichtet Radio Pilatus weiter.