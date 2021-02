Schwerpunkt «Es brönnt, es brönnt!» Vor 50 Jahren fiel der Luzerner Bahnhof einem Grossbrand zum Opfer Am Freitag jährt sich der Brand des Luzerner Bahnhofs zum 50. Mal. Es gab zwei Schwerverletzte, zum Glück aber keine Toten. Die Brandursache waren wahrscheinlich Schweissarbeiten am Vorabend. Hugo Bischof 05.02.2021, 05.00 Uhr

Am 5. Februar 1971 fiel der Luzerner Bahnhof einem Grossbrand zum Opfer. Das Jahrhundertereignis hat sich vielen ins Gedächtnis eingebrannt:

Hans Schürmann, in wenigen Tagen 96-jährig, hat damals Fotos vom Brand ­gemacht. «Mein Vater kannte die Hauswartfamilie im Hauptpostgebäude ­vis-à-vis dem Bahnhof», erzählt sein Sohn Heinz Schürmann. «Dank dieser Bekanntschaft konnte er den Brand von deren Dachterrasse aus fotografieren und hatte somit uneingeschränkte Sicht auf das dramatische Geschehen.» Die folgende Übersicht zeigt den Ablauf der Feuersbrunst (für Details den Mauszeiger über die blauen Kreise bewegen):

Hans Schürmann, der heute im Betagtenzentrum Emmenfeld in Emmen lebt, leitete damals die Fotoabteilung der Foto-Drogerie Steger an der Gerliswilstrasse 35 in Emmenbrücke. Kurz nachdem die Nachricht vom Brandausbruch sich verbreitet hatte, machte er sich auf den Weg in die Stadt. Zuerst fotografierte er vom Bahnhofplatz aus, danach ab der Hauptpost-Dachterrasse. Den Einsturz der Hauptkuppel des Bahnhofs um 9.06 Uhr verpasste er zeitlich knapp. Er fotografierte vor allem den Brand des Westtrakts.

Brand des Luzerner Bahnhofs am 5. Februar 1971. Die Hauptkuppel im Vollbrand, wenige Minuten vor dem Einsturz.

Staatsarchiv Luzern. Fotograf unbekannt, Schenkung von Silke Harck 08.44 Uhr: Der Brand breitet sich rasend schnell aus.

Stadtarchiv Luzern, Bild Hans Blättler Gefährlicher Einsatz. Der letzte Feuerwehrmann zog sich erst kurz vor dem Einsturz der Hauptkuppel auf der Leiter zurück. Einsturz der Bahnhofkuppel. Stadtarchiv Luzern, Fotograf unbekannt Die Hauptkuppel ist eingestürzt. Die Feuerwehrleute können nur noch von aussen kühlen und löschen. Bild: Hans Schürmann Der Brand breitet sich zum Westtrakt hin aus. Bild: Hans Schürmann Feuerwehrleute bei der Arbeit: Jeder Handgriff muss sitzen. Bild: Hans Krebs Die Feuerwehr im Grosseinsatz. 435 Feuerwehrleute sind vor Ort. Bild: Hans Schürmann Reminiszenz an das alte Luzern: Vorne rechts die vom Brand nicht betroffene Kanzel auf dem Bahnhofplatz, von der aus die Polizei damals den Verkehr dirigierte. Bild: Hans Schürmann Löschen, was noch zu löschen ist. Stadtarchiv Luzern, Bild Bruno Voser Die Feuerwehr gelangte schon kurz nach Brandausbruch wegen grosser Hitze, Rauch und Feuer nicht mehr ins Gebäudeinnere und konnte nur noch von aussen kühlen und löschen. Stadtarchiv Luzern: Bild Actualités Suisse Lausanne Das Feuer greift auf die Bahnhof-Westkuppel über. Luzern war damals winterlich verschneit. Bild: Hans Schürmann Blick von der Seebrücke her. Bild: Hans Krebs Auf der Seebrücke stauten sich Autos und Fussgänger. Bild: Hans Krebs Löschfahrzeuge vor der brennenden Westkuppel. Stadtarchiv Luzern, Carnaby-Foto-Studio Luzern Die Westkuppel in Flammen. Auch sie stürzte wenig später ein. Stadtarchiv Luzern, Carnaby-Foto-Studio Luzern Schaulustige vor der brennenden Westkuppel. Bild: Hans Schürmann Luftbild des Bahnhofbrands. Stadtarchiv Luzern, Bild Hans Ries Schaulustige auf dem Trottoir vor der SBG (heute UBS). Stadtarchiv Luzern, Bild Hans Blättler Die brennende Westkuppel. Bild: Ruedi Hopfner Eine Rauchkaskade schiesst aus der brennenden Westkuppel. Bild: Ruedi Hopfner Die Westkuppel ist eingestürzt. Bild: Ruedi Hopfner Die Bahnhofsuhr blieb beim Brand um 09.03 Uhr stehen. Stadtarchiv Luzern, Bild Ernst Scagnet Feuerwehrleute beim Löschen letzter Brandnester in der nach dem Einsturz der grossen Kuppel zerstörten Schalterhalle. Stadtarchiv Luzern: Bild Hans Blättler Rückansicht des Haupteingangs nach dem Brand. Stadtarchiv Luzern, Bild Hans Blättler Aufräumarbeiten nach dem Bahnhofsbrand.

Stadtarchiv Luzern: Bild Photopress Zürich Informationstafel im Wartesaal nach dem Brand. Stadtarchiv Luzern, Bild Werner P. Wyler Blick vom zerstörten Dach ins Innere des ausgebrannten Bahnhofs.

Stadtarchiv: Bild Ernst Scagnet Trauriger Anblick: Der zerstörte Luzerner Bahnhof. Stadtarchiv: Bild Bruno Voser Das Barraud-Gemälde in der Brandruine. Es konnte gerettet werden und hängt heute beim Westportal des Bahnhofs.

Stadtarchiv Luzern, Fotograf unbekannt Ansicht der Schliessfächer nach dem Brand. Stadtarchiv Luzern, Photopress Zürich Überreste der Bahnhofshalle. Stadtarchiv Luzern, Photopress Zürich Luzerner Bahnhof 1972 vor dem Bau des Provisoriums. Stadtarchiv Luzern, Fotograf unbekannt Der leere Bahnhof, provisorisch überdeckt, nach dem Brand Bild: Ruedi Hopfner Abriss der letzten Mauern des alten Bahnhofs 1987. Stadtarchiv Luzern, Fotograf unbekannt Einweihung des neuen Luzerner Bahnhofs am 5. Februar 1991 punkt 09.03 Uhr, exakt zwanzig Jahre nach dem Brand. Stadtarchiv Luzern, Fotograf Peter A. Meyer

Das «Hundertelfi» wird bestürmt Telefonauskunft Gut erinnern an den Bahnhofbrand 1971 kann sich Maya Fuchs. Sie arbeitete damals als Aushilfe bei der Telefonauskunft der PTT (Post, Telegrafie, Telefonie), dem legendären «Hundertelfi». «Wir wurden mit Anfragen zum Bahnhofbrand bombardiert», erzählt die heute 77-Jährige. «Es brönnt, es brönnt!», hätten aufgeregte Anrufer gemeldet. Viele wollten wissen, was los war. «Es gab damals noch keine anderen Kommunikationsmedien», sagt Maya Fuchs. «Das ‹Hundertelfi› war auch für Verkehr-, Wetter- und sonstige Infos gefragt.» Gross Auskunft geben zum Bahnhofbrand konnte Maya Fuchs aber nicht: «Unser Auskunftsbüro befand sich hinter der alten Bahnhofpost oben im Gebäude, in dessen Parterre heute der Swisscom-Shop ist. Wir bekamen vom Brand direkt also nichts mit.» Fuchs hat von ihrer Tätigkeit viele Anekdoten zu erzählen. Etwa die, als Hollywood-Star Mel Ferrer anrief und mit seiner Frau Audrey Hepburn verbunden werden wollte, die damals auf dem Bürgenstock wohnte. Sie habe das Gespräch heimlich mitgehört, gesteht Fuchs, und erfuhr spektakuläre News: «Denn just in diesem Telefon bot Ferrer Hepburn die Rolle in ‹My Fair Lady› an.» Am 1. Januar 2007 wurde der Telefondienst 111 eingestellt. Der Auskunftsdienst der Swisscom ist heute über die Nummer 1811 erreichbar. (hb)

Auf der Seebrücke stauten sich die Autos

Speziell ist sein Bild der Seebrücke, auf der sich die Autos Richtung Bahnhof stauen und Schaulustige gebannt Richtung Brandstätte schauen. Schürmann fotografierte wahrscheinlich mit einer Leica-Kamera, sagt sein Sohn. Bei anderer Gelegenheit arbeitete er mit Hasselblad oder Rolleiflex, zwei ebenso legendären Analogkameras.

Hans Schürmann war nicht der einzige Fotograf vor Ort. Viele Fotos vom Luzerner Bahnhofbrand wurden schon mehrfach publiziert. Speziell an Schürmanns Bildern ist, dass sie hier erstmals einer breiten Öffentlichkeit ­gezeigt werden. «Mein Vater hat die Fotos damals wohl für ein paar Wochen im Schaufenster der Foto-Drogerie Steger ausgestellt», vermutet sein Sohn, der selber oft und gern fotografiert. Seither ruhten sie jahrzehntelang (!) im privaten Fotoarchiv von Hans Schürmann.

Bei einem ähnlichen Ereignis entstünden heute innert kürzester Zeit zig-tausend Handy-Bilder. Damals war die Herstellung von Fotos zeitaufwendig. Der Film musste zuerst der Kamera entnommen, im Chemiebad entwickelt, fixiert, gewässert und getrocknet werden. Für die Herstellung der Papierabzüge am Vergrösserungsgerät folgten nochmals ebenso viele weitere Arbeitsschritte. Für Menschen in der heutigen rasend schnellen Digital- und Instantwelt ist dies kaum mehr vorstellbar.

Der Luzerner Bahnhof, der 1971 dem Grossbrand zum Opfer fiel, war 1896 eröffnet worden. Er galt als einer der schönsten in der Schweiz.

Bau des zweiten Luzerner Bahnhofs 1895 (sein Vorgänger an gleicher Stelle war eine einstöckige Holzkonstruktion und war 1859 eröffnet worden). Stadtarchiv Luzern, Fotograf unbekannt Ansichtskarte des 1896 eröffneten neuen Luzerner Bahnhofs. Stadtarchiv Luzern. Fotomontage Emil Goetz, 1909 Bahnhofshalle 1900. Stadtarchiv Luzern, Bild Caspar Hirsbrunner Westseite der Kuppelhalle 1900. Stadtarchiv Luzern, Bild Caspar Hirsbrunner Ausgang zu den Perrons. Stadtarchiv Luzern, Fotograf unbekannt Bahnhofkiosk 1939. Stadtarchiv Luzern, Fotograf unbekannt Versteigerung von Fundgegenständen in der Bahnhofhalle wohl in den 1950er Jahren. Stadtarchiv Luzern, Fotograf unbekannt Im Wartesaal 1959. Stadtarchiv Luzern, Bild Max A. Wyss Wartende Zugpassagiere auf dem Perron wahrscheinlich in den 1960er Jahren. Stadtarchiv Luzern, Fotograf unbekannt Wartende Passagiere wohl Ende der 1960er Jahre. Stadtarchiv Luzern, Fotograf unbekannt

Brandursache war eine Lötlampe Der Brand im 1896 erbauten Bahnhof brach offenbar in den Diensträumen des Buffets aus. Brandursache war wahrscheinlich eine Lötlampe, die am Vorabend bei Schweissarbeiten am Bahnhofsdach eingesetzt worden war.

im 1896 erbauten Bahnhof brach offenbar in den Diensträumen des Buffets aus. Brandursache war wahrscheinlich eine Lötlampe, die am Vorabend bei Schweissarbeiten am Bahnhofsdach eingesetzt worden war. Der Westflügel des Bahnhofs und die von der Kuppel überdachte Schalterhalle wurden beim Brand fast vollständig zerstört. Gut gehalten werden konnten von der Feuerwehr die Kuppel gegen den See hin und der neue Gebäudeteil an der Zentralstrasse.

des Bahnhofs und die von der Kuppel überdachte Schalterhalle wurden beim Brand fast vollständig zerstört. Gut gehalten werden konnten von der Feuerwehr die Kuppel gegen den See hin und der neue Gebäudeteil an der Zentralstrasse. Der Schaden betrug rund 20 Millionen Franken. Es war der grösste Brandschaden an einem Personengebäude, den die SBB bisher erlitten hatte. Das Befehlsstellwerk blieb verschont, sonst wäre der Schaden noch viel grösser gewesen.

betrug rund 20 Millionen Franken. Es war der grösste Brandschaden an einem Personengebäude, den die SBB bisher erlitten hatte. Das Befehlsstellwerk blieb verschont, sonst wäre der Schaden noch viel grösser gewesen. Es gab zum Glück keine Todesopfer, aber zwei Schwerverletzte , einen SBB-Angestellten und einen Feuerwehrmann. Letzterem wurde draussen vor dem Bahnhof durch den Verschluss eines geplatzten Schlauchs die Schulter zertrümmert.

, einen SBB-Angestellten und einen Feuerwehrmann. Letzterem wurde draussen vor dem Bahnhof durch den Verschluss eines geplatzten Schlauchs die Schulter zertrümmert. Fast unerklärlich: Der Verkehr lief während des ganzen Brands. Allerdings stauten sich die Autos auf der Seebrücke stadteinwärts zeitweise.

lief während des ganzen Brands. Allerdings stauten sich die Autos auf der Seebrücke stadteinwärts zeitweise. Das Wandbild des Westschweizer Malers Maurice Barrault wurde durch das Einstürzen der Kuppel beschädigt. Es war lange nicht klar, ob es erhalten werden könnte. Es wurde schliesslich restauriert und hängt heute beim Bahnhof-Westeingang an der Zentralstrasse.

des Westschweizer Malers Maurice Barrault wurde durch das Einstürzen der Kuppel beschädigt. Es war lange nicht klar, ob es erhalten werden könnte. Es wurde schliesslich restauriert und hängt heute beim Bahnhof-Westeingang an der Zentralstrasse. Nach den Aufräumarbeiten konnte der Betrieb bereits am nächsten Tag wieder aufgenommen werden. Billettausgabe und Schliessfächer für das Handgepäck wurden provisorisch eingerichtet.

konnte der Betrieb bereits am nächsten Tag wieder aufgenommen werden. Billettausgabe und Schliessfächer für das Handgepäck wurden provisorisch eingerichtet. Gemäss dem damaligen Feuerwehrkommandanten Albert Ineichen konnte erstaunlich viel gerettet werden, darunter Billettdruckmaschinen im Wert von 390'000 Franken.

im Wert von 390'000 Franken. Nach dem Brand verzichtete die Stadt auf den Wiederaufbau des Gebäudes. Die SBB und die PTT (Post, Swisscom) lancierten ab 1980 gemeinsam mit Stadt und Kanton Luzern einen Architekturwettbewerb für eine gesamtheitliche Neuplanung des Bahnhofes. Der neue Bahnhof wurde 1991 eingeweiht. Nur der Torbogen mit den Figuren von Richard Kissling, die den Brand von 1971 überstanden, erinnert heute noch an das alte Bahnhofgebäude.

Hinweis: Die meisten Informationen stammen von einem 16-minütigen Video, das der Luzerner Journalist Peter A. Meyer 1991 produzierte. Er schnitt drei Live-Videos vom Brand von 1971 zusammen. Eines stammt von Hans-Jürg Stöckli aus Meggen. Dieser arbeitete damals im nahegelegenen Fotogeschäft Ecker und hatte Filmkameras zur Hand, als der Brand im Bahnhof ausbrach. Der