Schwyz Der EHC Seewen will mit Moral und Teamgeist an die Spitze Zwischenzeitlich war der EHC Seewen erstmals Leader in der höchsten Amateurspielklasse. Heute gehts mit Zuversicht nach Arosa. Jetzt kommentieren 27.10.2021

Auf diese Wette wäre EHC-Seewen-Vereinspräsident Damian Freitag wohl zum Saisonstart nicht eingegangen, dass sein Verein nach neun Partien zwischenzeitlich von der Tabellenspitze grüssen wird. Der EHC Basel hat die Seebner dank dem gestrigen Sieg gegen Bülach zwar vom ersten Rang verdrängt, die Basler haben aber auch ein Spiel mehr absolviert.

Freude bei Seewens Spielern nach dem Führungstreffer gegen Huttwil. Mit einem Sieg in Arosa heute Abend können sie die Leaderposition in der MySports League wieder übernehmen. Bild: Erhard Gick

«Wir von der ganzen Clubleitung haben grosse Freude und sind stolz auf diesen Tabellenrang. Das hat es in unserer Vereinsgeschichte noch nie gegeben. Wir sind zuversichtlich, dass wir das Ziel, in die Playoffs zu kommen, umsetzen werden können. Ein Lob dem ganzen Team», schwärmte Vereinspräsident Damian Freitag.

Jetzt nicht übermütig werden

Eher etwas nüchtern betrachtet das Ergebnis Seewens Headcoach Albert Malgin. Dazu der schweizerisch-russische Doppelbürger: «Wir dürfen uns nicht zu sehr auf die Tabellenplatzierung konzentrieren. Wichtiger ist jetzt jedes kommende Spiel. Wir müssen gut weitertrainieren und noch viel besser spielen. Arosa wird heute auswärts kein einfacher Gegner.»

Dann spürt man aber trotzdem das Lächeln bei Albert Malgin. Die Emotionen lassen auch den Eishockeystrategen nicht kühl. «Ich freue mich für uns, für das Team. Wir haben Leistungen gezeigt, auf die wir aufbauen können. Ich bin stolz auf die Spieler», so Seewens Cheftrainer. Ein Lob erteilt er vor allem seinen beiden Torhütern Christian Schön und Jay Kobler. «Sie sind eine starke und überzeugende Basis für unser Defensivspiel.» Das sieht auch Vereinspräsident Damian Freitag so. «Unsere beiden Torhüter haben bisher Sensationelles geleistet und die Mannschaft immer wieder im Spiel behalten. Ich hoffe, sie können ihre gute Form behalten und der Mannschaft weiterhin den Rückhalt geben.»

Neun Spiele hat Seewen bisher bestritten, fünf davon kompromisslos mit einem Sieg. Zwei weitere Siege realisierten die Schwyzer im Penaltyschiessen. Nur gegen Martigny und Basel, zwei der meistgehandelten Aufstiegskandidaten, gab es bisher eine Niederlage. Mit 28 geschossenen Toren und nur 22 Gegentreffern sind die Schwyzer sowohl in der Offensive als auch in der Defensive zuverlässig unterwegs.

Gut verstärkt, mit Moral und Kampfgeist zum Erfolg

Das Rezept des Erfolges sieht Vereinspräsident Damian Freitag nicht nur in der gezielten Verstärkung durch offensive Spieler. «Die Mannschaft kann sich 60 Minuten lang behaupten. Ein wichtiger Aspekt ist wohl auch die Moral und der enorme Kampfgeist der ersten Mannschaft. Sie fighten auch, wenn bis zu acht ihrer Kameraden leider verletzungsbedingt auf den Rängen nur zuschauen dürfen. Das zeigt, dass auch Ergänzungen aus unserem eigenen Nachwuchs funktionieren.»

Trainer Albert Malgin legt seine ganzen Erfahrungen in seine Arbeit, gut unterstützt durch Assistent Röbi Küttel und die ganze Crew. Was man mit Leo Schumacher (sel.) in der letzten Saison aufbauen konnte, das hat Stratege Malgin gekonnt aufgegriffen. «Er kennt unsere Spieler in der Zwischenzeit, er holt das Optimale aus ihnen heraus. Ich bin überzeugt, dass der Tabellenplatz Motivation für weitere Topleistungen von Coach und Mannschaft sein wird», hält Damian Freitag weiter fest.

Ob Arosa, Gegner des EHC Seewen von heute Abend in Arosa, ein schwerer Gegner ist oder nicht, interessiert Albert Malgin nicht einmal allzu sehr. «Sie sind stark, haben sich gut verstärkt. Wir aber müssen an unser Spiel glauben. Ich halte an meiner Meinung fest. Es ist immer alles möglich», findet Malgin. Seewen habe bisher noch nicht viele Tore geschossen, aber auch nicht viele selbst eingesteckt. «Wir werden heute in Arosa konzentriert unser Spiel machen. Arosa, Chur oder Bülach spielen mit uns auf Augenhöhe. Es gilt, gegen diese Teams zu punkten», sagt Seewens Chefcoach vor dem Spiel.