Bilanz Skigebiete Schwyz

Schwyz «Der Winter schlägt sämtliche Rekorde» Genügend Schnee, schönes Wetter und kaum Corona-Einschränkungen führten zu Spitzenergebnissen. Die Skigebiete der Region Schwyz schauen auf eine erfolgreiche Saison zurück. Franz Steinegger / Bote der Urschweiz Jetzt kommentieren 16.03.2022, 11.41 Uhr

Beste Schneeverhältnisse und eitel Sonnenschein, insbesondere an den Wochenenden, zog viele Gäste in die Berge und auf die Pisten. Franz Steinegger / Bote der Urschweiz

Der Winter neigt sich dem Ende zu. Die Rigi sowie die Gebiete Sattel-Hochstuckli und Neusell haben den Betrieb bereits eingestellt. Die Lifte der Mythenregion fahren noch bis kommenden Sonntag, auf dem Stoos und im Hoch-Ybrig ist Skifahren bis Ostermontag möglich, im Hoch-Ybrig eventuell bis 24. April.

Es ist Zeit zum Abrechnen. Abrechnen mit einem «sensationellen Winter, der sämtliche Rekorde schlägt», meldet Urs Keller, Geschäftsführer der Hoch-Ybrig AG auf eine Umfrage des «Boten» hin. «Gegenüber dem Rekordjahr 2018/19 sind wir über zehn Prozent im Plus.» Ähnlich tönt es aus den übrigen Gebieten.

«Es war ein Nachholbedarf festzustellen»

Dank dem frühen und ausgiebigen Schneefall konnten die ersten Wintersportgebiete bereits am 5. Dezember 2021 öffnen. Wenn auch über Weihnachten/Neujahr die Wetterverhältnisse nicht optimal waren, so konnten die Betriebe offen bleiben – dies im Gegensatz zum Vorjahr. Dank dem Einsatz von Seilbahnen Schweiz galten bei den pandemiebedingten Einschränkungen einheitliche Regeln – und diese waren verkraftbar.

Die Anlagen liefen durchgehend, die Gastrobetriebe litten anfänglich unter der Zertifikatspflicht, doch die Gäste waren froh, sich überhaupt auf der Piste, zum Schlitteln und zum Winterwandern auf guten Unterlagen an der frischen Luft bewegen zu können. Es sei «ein Nachholbedarf nach Corona festzustellen», hält Toni Pfyl, Geschäftsführer der AG Sportbahnen im Mythengebiet, fest.

«Beste Frequenzen der letzten 20 Jahre»

Die Mythenregion vermeldet mit 1,2 Millionen Frequenzen die «besten der letzten 20 Jahre». Die Pistenverhältnisse seien bis zum Schluss «perfekt». Nach mässigem Start bis Neujahr holten auch die Skilifte Brunni-Haggen-egg mächtig auf und registrierten mit 450 000 Fahrten deren 120 000 mehr als im Vorjahr. Theo Baumann, CEO der Sattel-Hochstuckli AG, meldet 28 Prozent höhere Frequenzen und neun Prozent über dem Fünfjahres-Durchschnitt. Jetzt wird revidiert, der Sommersaisonstart ist am Karfreitag, 15. April.

Neusell blickt auf 18 bis 20 Prozent mehr Umsatz zurück als in den Vorjahren. Das Speeddating war wiederum ein Erfolg, der neue Kabi-Kinderlift zog weitere Gäste an.

Auf dem Stoos steht am 26. März noch das grosse Firnschneefest an. Entweder der Klingenstock oder der Fronalpstock ist an den Wochenenden auch in der Zwischensaison immer für die Gäste erschlossen. Im Sommer wird das Parkhaus im Schlattli aufgestockt.

Im Hoch-Ybrig ist im Juni die Sesselbahn Laucheren an den Wochenenden in Betrieb, am 9. Juli beginnt die Sommersaison. Mit dem Neubau des Skilifts Fuederegg, der Modernisierung der Beschneiungsanlage und der Planung der neuen Zubringerbahn Weglosen-Seebli stehen hohe Investitionen an.

