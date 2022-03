Schwyz: Das sind die besten Fahrlehrer aus der Region

Schwyz Fahrschüler haben gewählt: Das sind die besten Fahrlehrer aus der Region 12 000 Fahrschüler schweizweit haben ihre Bewertungen abgegeben. Alena Gnos Jetzt kommentieren 17.03.2022, 05.00 Uhr

Fahrlehrer Roger Marty mit seinem Pokal. Er hat im Kanton Schwyz am besten abgeschnitten. Bild: PD

Jedes Jahr gibt es eine Rangliste mit den besten Fahrlehrpersonen hierzulande. Die schweizweit meistverkaufte Auto-theorie-App «iTheorie Premium» hat aus diesem Grund auch heuer 40 000 Fahrschülerinnen und Fahrschüler dazu eingeladen, ihre Fahrlehrpersonen zu beurteilen. 12 000 Fahrschülerinnen und Fahrschüler schweizweit sind dieser Aufforderung nachgekommen, wie der Bote der Urschweiz schreibt.

Der Sieg im Kanton Schwyz geht in diesem Jahr zum ersten Mal an Roger Marty, der eine Fahrschule in Bäch, Freienbach, führt. Sein Ziel sei es, die Fahrstunden nicht nur lehrreich, sondern gleichermassen unterhaltsam zu gestalten, heisst es in einer Medienmitteilung. Gesamtschweizerisch hat Marty es auf den 41. Rang geschafft. Als zweitbester Fahrlehrer im Kanton Schwyz gilt Fabio Dell’Acqua, des-sen Auto und Motorrad-Fahrschule den Sitz in Brunnen hat. Den dritten Platz ergatterte der Fahrlehrer Oli Diethelm aus Schwyz. Die Beurteilung erfolgte nach Unterrichtsqualität, Servicequalität und sozialen Fähigkeiten.

Die Selbstevaluation der Fahrlehrlehrpersonen und die offiziellen Bestehensquoten der Strassenverkehrsämter wurden ins Ranking aufgenommen.

