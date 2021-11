Schwyz «Hölloch-Stube» droht Schliessung Bruno Suter hat mit über 200 Personen auf der Hofmatt gegessen. Der Mieter seiner «Stube» im Hölloch ist im Wallis verhaftet worden. Nun sind alle Blicke auf Schwyz gerichtet. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 03.11.2021, 05.00 Uhr

Bruno Suter, ganz links im Bild, verteilte gestern auf der Hofmatt in Schwyz Süssigkeiten. Bild: Andreas Seeholzer

Bruno Suter hat seinen Lunch vom Regierungsgebäude an den von den Behörden angebotenen Standort auf der Hofmatt verlegt. Über 200 Massnahmengegner und Geimpfte assen bei schönstem Wetter friedlich zu Mittag, zwei Handörgeler umrahmten den Anlass. Zudem war ein Polizist anwesend.

Doch der sonnige Anschein des Anlasses barg auch eine Schattenseite. Von der Schwyzer Regierungsrätin Petra Steimen-Rickenbacher ist eine Verfügung an Suter ergangen, wonach er seine «Stube» im Restaurant Hölloch zu schliessen habe. Suter hat die Annahme der Verfügung verweigert.

Androhung einer längeren Betriebsschliessung

Nachdem Suter sich geweigert hatte in seinem Restaurant Covid-Zertifikate zu kontrollieren, wurde das Restaurant durch die Polizei geschlossen. In der Folge vermietete er die Gaststätte. Diese ist nun für alle geöffnet. «Es befinden sich aber nie mehr als 30 Personen im Raum», sagt Suter. Wie es in der Verfügung heisst, könne der «Personenkreis von 30 Personen nicht als privat im Sinne der Covid-19-Verordnung bezeichnet werden».

Ein Zusammenkommen von verschiedenen Personen könne nur als privat bezeichnet werden, wenn Personen anwesend seien, die zum Familien- und Freundeskreis gehören. Veranstaltungen von Freizeitorganisationen wie etwa von Pfadfindern oder Quartiervereinen gälten nicht als private Veranstaltungen, so Regierungsrätin Petra Steimen-Rickenbacher vom Departement des Innern. Wie es in der Verfügung weiter heisst, ergehe diese unter Strafandrohung sowie unter «Androhung einer längeren Betriebsschliessung und Vollstreckungsmassnahmen».

Suter hat die Annahme der Verfügung wie gesagt verweigert. Sie wurde ihm aber schliesslich in den Briefkasten gelegt. Ob das als zugestellt gilt, ist unklar. Er habe der Polizei gesagt, so Suter weiter, dass sie die Verfügung nicht ihm, sondern dem Mieter der «Stube» zustellen müsse. Aktuell ist dieser aber schwer zu erreichen, denn es handelt sich um den Wirt des Gasthauses Walliserkanne in Zermatt, der am Sonntag von der Walliser Polizei verhaftet worden ist. Suter hat die «Stube» im Hölloch dem Wirt der «Walliserkanne» für den symbolischen Betrag von einem Franken vermietet.

Mieter der «Stube» noch immer in Haft

Die Verhaftung in Zermatt ist laut Walliser Polizeikreisen am Sonntag mit unter 20 Einsatzkräften durchgeführt worden. Die Familie sei sehr anständig gewesen. Verhaftet wurden drei Personen, unter ihnen der Wirt der «Walliserkanne». Dieser habe sich der Verhaftung entziehen wollen und sich dabei die Schulter ausgerenkt. Aktuell berät das Walliser Zwangsmassnahmengericht, wie lange die Inhaftierung dauert. Laut gut informierten Kreisen könnte diese bis zu zwei Wochen dauern.