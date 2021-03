Schwyz Wegen privatem Seezugang: Bauherr lässt Hotelpläne fallen Rudolf Stump will mehr als nur ein Hotel im Rotschuo bei Gersau. Die Schwyzer Regierung stützt seine Pläne. Andreas Seeholzer 13.03.2021, 08.44 Uhr

Die Baubewilligung für den Neubau verläuft im Sand. Bild: Silvia Camenzind

Die Baubewilligung für den 50-Millionen-Neubau des Hotels Rotschuo, welche dem Bauherrn wohl manch ein graues Haar beschert haben dürfte, erlischt am 17. April, ohne dass je eine Schaufel in den Boden gerammt worden wäre. Die am 16. April 2018 in Rechtskraft erwachsene Baubewilligung liegt aber bereits wieder öffentlich auf. Im Amtsblatt heisst es dazu: «Neuauflage bewilligtes Bauprojekt ohne nochmalige Profilierung.»